أهدر فرصة فسقط المرمى

تسبب عدلان قديورة لاعب وسط المنتخب الجزائري لكرة القدم في سقوط قائم مرمى منتخب توغو، وذلك بعدما دخل بقوة في الشباك بعد إضاعته لفرصة تهديفية أمام المرمى، في المباراة التي جمعت المنتخبين ليلة السبت في ختام الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.



وشهدت الدقيقة 85 تمرير كرة عرضية لعبها ياسين بزاز لتفلت من رأسية عدلان قديورة الذي يلعب محترفا في صفوف نوتنغهام فورست الإنكليزي ليواصل طريقه بقوة نحو الشباك، ما تسبب في سقوط القائم الأيسر من موضعه، لتتوقف المباراة لنحو عشرة دقائق.



ولاحظ حكم المباراة هذا الأمر، ليستدعي عمال الملعب الذين عملوا على إصلاح القائم، لكن دون جدوى، ما حدا بهم لخلع المرمى بالكامل، ووضع مرمى جديد.



وكانت المباراة قد انتهت بفوز توغو بهدفين دون رد، لتلقى الجزائر خسارتها الثانية على التوالي، وتصبح أول المنتخبات التي تغادر البطولة الإفريقية من الدور الأول.



وتسبب سقوط القائم في احتساب الحكم لـ 13 دقيقة وقت بدل ضائع، جاء خلالها الهدف الثاني لتوغو، رغم الأفضلية الكبيرة للمنتخب الجزائري الذي فعل كل شيء في عالم الكرة عدا تسجيل الأهداف.وكان الأمر اللافت في ذلك، قطع بث المباراة خلال فترة التوقف، حين آثرت الجزيرة الرياضية إيقاف البث، والعودة للاستديو وتحليل المباراة من حيث توقفت، قبل أن يعود البث مع انتهاء طاقم العمال الجنوب إفريقي من تثبيت مرمى جديد واستئاف المباراة التي انتهت لمصلحة التوغو.