اتحاد جدة هزازي يسافر من دون علمنا وسنضع له حداً آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: العربية.نت

كشف مدير الكرة بنادي الاتحاد السعودي حامد البلوي أنه تحدث مع وكيل أعمال مهاجم الفريق نايف هزازي؛ بسبب كثرة سفرات اللاعب وتغيبه عن مران الفريق غير مرة في الفترة الماضية، والتي كان آخرها غيابه عن التدريبات يومي الخميس والجمعة الماضية وأمس السبت؛ بسبب سفره لمدينة دبي، وقال البلوي لـ"العربية.نت": "سفرات هزازي تكررت بدون علم الإدارة، وأنا تحدثت مع وكيل أعماله نايف جنبي لكي نصل إلى قرار يوقف تصرفاته لاسيما وأنه ومنذ توليت مهمة إدارة فريق الكرة بالنادي لم يسافر بإذن الإدارة إلا مرة واحدة وبقية سفراته تمت بدون علمنا".



وأضاف: "سنفرض عقوبة مالية على اللاعب، خصوصاً وأنه سافر بالرغم من رفضنا لطلبه، وسنتخذ قراراً بحقه لكي لا يتكرر هذا الأمر مع بقية اللاعبين".



وحول غياب أسامة المولد عن التدريبات وما يثار عن مطالبته بمستحقاته المالية المتأخرة، قال البلوي: "أسامة غاب بإذن من إدارة النادي لحضور عزاء ابن عمه خارج محافظة جدة، واليوم حضر للتدريبات، ولن نوقع عليه أي عقوبة".