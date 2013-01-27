الأولاد يطيحون بأسود الأطلسي ويحجزون مكانهم في دور الثمانية

الرأس الأخضر يتغلب على أنجولا بثنائية

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بعد تعادله مع نظيره المغربي 2-2، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى للبطولة التي تحتضنها جنوب إفريقيا.ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده في صدارة المجموعة إلى خمس نقاط مقابل ثلاث نقاط للمنتخب المغربي في المركز الثالث.وخرج المنتخب المغربي من البطولة في أعقاب فوز منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) على أنجولا 2-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة.واحتل منتخب الرأس الأخضر المركز الثاني بالمجموعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف خلف جنوب إفريقيا، بينما تذيل منتخب أنجولا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.وتقدم عصام العدوة بهدف للمنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة ثم تعادل ماي مالانغو لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.وأضاف عبد الله حفيظي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 83 قبل أن يخطف سيابونغا سانغويني هدف التعادل لجنوب إفريقيا في الدقيقة 87.

واصل منتخب الرأس الأخضر مفاجآته في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بجنوب إفريقيا، وضمن في مشاركته الأولى قاريا التأهل إلى دور الثمانية من البطولة بعد فوزه، اليوم الأحد، على نظيره الأنجولي 2-1 في ختام لقاءات المجموعة الأولى.



ورفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى خمس نقاط، محتلا المركز الثاني في المجموعة خلف جنوب إفريقيا التي تعادلت في نفس التوقيت بهدفين أمام المغرب، الذي ودع البطولة بثلاث نقاط فقط، فيما قبعت أنجولا في المركز الأخير للمجموعة بنقطة وحيدة.



وأنهت أنجولا الشوط الأول بهدف في الدقيقة 33 عن طريق مدافع الرأس الأخضر فيرناندو نيميش بالخطأ في مرماه، قبل أن يقلب المنتخب المغمور النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة عن طريق فيرناندو فاريلا في الدقيقة 81 والبديل هيلدون نوك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



وينتظر منتخب الرأس الأخضر متصدر المجموعة الثانية، التي سيواجه صاحب المركز الثاني فيها منتخب جنوب إفريقيا.