الجمهور عاوز كده آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

أثناء بطولة كأس الخليج التي اختتمت في البحرين قبل أكثر من أسبوع، لم أكن أجد تفسيراً لما يحدث في ستوديوهات بعض القنوات، والتي تبث برامجها الطويلة بالساعات، من أجل جذب اكبر عدد من المشاهدين، وما صاحب بعض هذه البرامج من شحن وفتنة وتهييج، وخروج عن النص لا يخلو من التهريج، وموضوعات صادمة للكل ومفرقة للشمل، والتفسير الوحيد الذي أجده، وما أظنه واعتقده، هو أن الجمهور رغم ما يبديه من استياء ولكنه “عاوز كده”.



لا أجد سبباً آخر يجعل هذه البرامج لا تزال مستمرة ومقبولة، ومحافظة على توهجها في كل حدث أو بطولة، وتنتظرها الجماهير على أحر من الجمر، والغريب أن الضيف مثير الجدل والذي يجيد فن الإثارة يصبح مطلوباً في سوق هذه البرامج، ليتحول إلى حكيم زمانه وعصره، ويشتد التنافس عليه بين القنوات ويرتفع سعره.







والأشد غرابة أن هذه البرامج التي تتعرض لهجوم شديد من جمهور المشاهدين في أحيان كثيرة، هي الأكثر جذباً لهم، وتجدهم يسهرون حتى ساعات الصباح الأولى حرصاً على متابعتها، وهذا التردي في الذوق العام لدى عدد كبير من جمهور المشاهدين، دليل على أننا متناقضون، نقول ما لا نفعل ونفعل بعكس ما نقول، نبحث عن الإثارة ونجتهد في سبيل إيجادها، وعندما نفرغ، ونشبع فضولنا نلبس ثوب الفضيلة ونتفرغ لانتقادها.







لا نعلم بما في القلوب، ولكن الواقع يقول إن كل ممنوع مرغوب وكل محظور مطلوب، والأمر لا يقف عند هذه البرامج وحسب، ولكن كل حيثيات حياتنا تخضع لقانون العرض والطلب، ويكفي أن نسمع عن قصة مثيرة منشورة في أي صحيفة ممنوعة، لنبذل الغالي والنفيس من أجل الحصول على نسخة منها ولو كان ذلك بالطرق غير المشروعة، حتى لو كان مضمونها يؤلمنا، ويخالف أعرافنا وقيمنا.







هذه البرامج ما كانت لتستمر لولا الشريحة الكبرى من المشاهدين الذين يحرصون على متابعتها، وإذا كانوا يشعرون بالفعل من الاستياء لما يحدث فيها من تجاوزات لكان حرياً بهم مقاطعتها، وما استمرارها إلا دليل صريح وواضح على نجاحها، وبغض النظر عن جودة المنتج الذي تقدمه هذه البرامج أو رداءته، إلا أنها ستبقى وقوتها مستمدة، من جملة شهيرة ألا وهي “الجمهور عاوز كده”.



المشاهد يبحث عن الحلول، والسبيل الأمثل لإراحة العقول، والحل ليس في شن حملة شعواء على هذه القنوات بعد الفراغ من متابعتها، ولكن الحل الوحيد والمعقول، والخيار المناسب والمقبول، يكمن في تغيير القناة وتفعيل دور جهاز “الريموت كونترول”.



نقلاً عن صحيفة"الاتحاد"الإماراتية

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