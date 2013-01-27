الدوري الإنكليزي على موعد مع رقم قياسي تاريخي آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

سيكون الدوري الإنكليزي هذا الموسم على موعد مع رقم قياسي تاريخي من ناحية تسجيل الأهداف، حيث يتوجب عليه الاستمرار على منوال تسجيل الأهداف مع مضي نصف الموسم تقريبا.



وكان الدوري الإنكليزي قد حطم رقما قياسيا تاريخيا في الموسم 1992-1993 عندما سجل لاعبوه نحو 1222 هدفا في كل البطولات المحلية، وهو رقم قياسي على مستوى القارة الأوروبية وليس على مستوى انكلترا بالذات.



ومع حلول الموسم الحالي، و وصوله لمنتصفه بالضبط، سجل لاعبو الدوري الانكليزي حتى الآن 657 هدفا، الأمر الذي يعطيه الأفضلية لكسر الرقم السابق شريطة أن يسير اللاعبين على نفس الوتيرة التهديفية في بقية منافسات الموسم الحالي.



ويعد الدوري الانكليزي من اقوى الدوريات الأوروبية، حيث أن أخر احصائية حديثة صدرت عن الاتحاد الدولي لتاريخ واحصائيات كرة القدم أظهرت تفوقا واضحا للدوري الانكليزي على جميع الدوريات الاوربية حيث حل في المركز الأول في القرن 21 حتى الآن، بعدما حصل على (13,627) نقطة، متفوقا على الدوري الاسباني الذى حل في المركز الثاني برصيد (13597) نقطة، ثم تلاهم الدوري الايطالي في المركز الثالث برصيد (12.547) نقطة.



ودائما ما يثار الجدل حول قوة الدوري الانكليزي بين المراقبين والمتابعين من مدربين ولاعبين، حيث اعتبر الكثيرون أن الدوري الإنكليزي يعد من أقوى الدوريات الأوروبية لأن الفوز بلقبه يحتاج لمجهود كبير ومضني، إلى جانب أن جميع المباريات فيه بالغة الصعوبة.