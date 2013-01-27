الفتح يتمسك بصدارة الدوري السعودي بعد تعادله أمام الأهلي آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: الرياض - طارق القويفل

تسمك نادي الفتح بصدارة الدوري السعودي، بعد تعادله مع نادي أهلي جدة بثلاثة أهداف لكل منهما في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة، جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال آسيا الماضية، ليبقى الفتح بهذا الفوز في الصدارة برصيد 43 نقطة، فيما يملك الأهلي 29 نقطة من 17 مباراة في المركز الخامس.



بدأ الأهلي المباراة برغبة قوية في الفوز من أجل تقليص الفارق مع النصر صاحب المرتبة الرابعة، واستغلال نشوة الفوز في اللقاء السابق على هجر والذي جدد المنافسة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، حيث سدد اللاعب تيسير الجاسم كرة باتجاه المرمى الفتحاوي لم ينجح فيها من إضافة الهدف الأول، وفي الدقيقة "12" تعرض حارس العرين الفتحاوي عبدالله االعويشير لإصابة اضطر فيها مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال بإشراك الحارس محمد شريفي وخروج العويشير لتلقي العلاج.



تحسن أداء الضيوف بعد مرور الربع ساعة الأولى، وافتتحت الأهداف بكرة عرضية أنهاها الكونغولي دوريس سالومو لاعب الفتح برأسه في مرمى حارس الأهلي عبدالله المعيوف عند الدقيقة "21" محرزا هدف الفتح الأول.



وعند الدقيقة "29" استطاع مهاجم أهلي جدة البرازيلي فيكتور سيموس أن يحرز هدف التعادل لفريقه بعد كرة أرسلها له لاعب الوسط الأهلاوي تيسير الجاسم، استقرت على يسار الحارس محمد شريفي، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.





ومع مرور العشر دقائق الأولى من عمر الشوط الثاني سجل مهاجم الفتح دوريس سالومو الهدف الثاني له شخصيا في المباراة والثاني لفريقه.



ليعود لاعبو الفتح بعد الهدف الثاني بعدد من الهجمات ولكن لم يحالفهم الحظ، فيما حاول لاعب الأهلي فيكتور سيموس تعديل النتيجة بعد تسديدة انتهت إلى ضربة مرمى للفريق الفتحاوي.



ونجح سيموس في إحراز التعادل لفريقه عند الدقيقة "74"، ليتمكن لاعب الأهلي البديل محسن العيسى بعد "6" دقائق من إحراز هدف التقدم لفريقه.



وعاد البرزيلي التون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليعلن من خلالها هدف التعادل للفتح عند الدقيقة “84″, لتنتهى المباراة بثلاثية للفريقين، بعد ان أطلق حكم اللقاء الدولي عبدالرحمن العمري صافرته معلناً نهاية المبارة، ليخطف بذلك الفتح نقطة ثمينة من ضيفه أهلي جدة ويحافظ على مركزه في صدارة الدوري السعودي.