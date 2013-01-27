القضاء حكم باستئناف الدوري آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

الجميع كان متخوفاً من الحكم القضائي في قضية وموقعة استاد بورسعيد. ولأنه القضاء الشامخ الذي لا تعقيب أو اعتراض عليه.. فيجب علينا الالتزام به والرضوخ للحكم لأننا نثق جميعاً في حيادية المحكمة.. ومن حق المحكوم عليهم اللجوء للنقض طبقاً للقانون.







لكن ما يهمنا كرياضيين أن نؤكد علي أهمية القصاص لأن الحكم المبدئي أعاد الحقوق لأصحابها وأرضي أهالي الشهداء الذين لم يهدأ بالهم طوال عام كامل.. لأن طول فترة المحاكمة أعطي الانطباع الأولي بأن القضية ماتت والحقوق ستضيع. ودم الشباب ضاع هباء.. لاسيما وأن الدولة لم تهتم بإدراج أسماء الضحايا ضمن الشهداء إلا منذ أيام فقط!!



وهذا الحكم القضائي يضمن بنسبة كبيرة استئناف بطولة الدوري التي أصابها التلف منذ عام كامل.







فالمصري خارج المسابقة بحكم سابق ومجلس إدارة النادي رضخ لذلك وجماهير المدينة وافقت بصفة مبدئية. وبالتالي فلا خوف علي استئناف الدوري لأن المباريات خارج بورسعيد وبدون جماهير.







وإذا كانت القضية مستمرة أمام المحكمة. وهناك عشرات المتهمين لم تصدر الأحكام ضدهم حتي الآن.. لكن القرار الذي صدر هو بمثابة "المسكن" للألتراس الذي أسعده القرار وسيهدأ كثيراً ولا أعتقد أنه سيمانع إقامة الدوري.. أما أهالي الشهداء فقد أرضاهم الحكم القضائي وإن كان هذا الحكم قد أعاد لهم ذكري الحادث وكأنهم فقدوا فلذات أكبادهم اليوم فقط!!







نعم.. هذا الحكم مصبوغ بصبغة سياسية لأنه أرضي الألتراس وهو التجمع الخطير الذي يهز أركان مصر. لكنه بداية لإعادة حقوق الشهداء!!



نقلاً عن صحيفة"الجمهورية"المصرية

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