برادلي يبدي ارتياحه للحكم الصادر في مذبحة بورسعيد آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: القاهرة – جمال محمد

أبدى الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم ارتياحه الشديد تجاه الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، وقال في تصريحات لشبكة "ESPN"الأمريكية: "كان العديدون يظنون أن الحكم سيتم تأجيله، ولكنه جاء مرضيا للأسر التي فقدت من تحبهم".



وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، أمس السبت، بإحالة أوراق "21" متهما في قضية مذبحة استاد بورسعيد إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.



وأشار مدرب المنتخب المصري إلى أن الحكم أعطى شعوراً مبدئياً بترسيخ العدل داخل نفوس العديدين".



وأعرب برادلي عن أمله في عودة النشاط الكروي في مصر عقب انتهاء القضية، والتي تجمد علي إثرها النشاط الرياضي في البلاد اعتبارا من الأول من فبراير من العام الماضي.. وهو الأمر الذي أثر سلبا على المنتخب المصري والذي فشل للمرة الثانية على التوالي في التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في ضيافة جنوب إفريقيا.



يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة زيمبابوي في الثاني والعشرين من مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الإفريقية السابعة، والتي يتصدرها الفراعنة برصيد 6 نقاط من انتصارين حققهما علي موزمبيق وغينيا الإستوائية.