برشلونة يسحق أوساسونا بالخمسة وميسي يواصل تحطيم الأرقام

استعاد برشلونة توازنه بفوز ساحق على ضيفه اوساسونا 5-1 كان نصيب نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي منها سوبر هاتريك اليوم الاحد على ملعب كامب نو في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.وعوض الفريق الكاتالوني خسارته الاولى هذا الموسم امام ريال سوسييداد 2-3 في المرحلة الماضية وحقق فوزا كاسحا وجه من خلاله انذارا الى غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب عندما يلتقيان الاربعاء المقبل في ذهاب الدور نصف النهاسئي لمسابقة الكأس.وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة.وبكر برشلونة بالتسجيل منذ الدقيقة 11 عبر ميسي، لكن الضيوف ادركوا التعادل عبر راوول سيدريك لوي في الدقيقة 24، قبل ان يتلقوا ضربة موجعة بطرد مدافعهم اليخاندرو اريباس غاريدو لتسببه في ركلة جزاء سجل منها ميسي الهدف الثاني لفريقه.وعزز بدرو رودريغيز تقدم الفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 40، قبل ان يضيف ميسي ثنائية في الشوط الثاني في الدقيقتين 56 و58 رافعا رصيده الى 33 هدفا في صدارة لائحة الهدافين

واصل النجم البرتغالي الخطير ممارسة هوايته في هز الشباك، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود ريال مدريد إلى الثأر من ضيفه خيتافي برباعية نظيفة اليوم الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع الريال رصيده إلى 43 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثالث، بعدما حقق الفوز الثالث له على التوالي في المسابقة وثأر لهزيمته 1/2 أمام خيتافي في الدور الأول من المسابقة.



وقلص الريال الفارق مع منافسه التقليدي العنيد برشلونة متصدر جدول المسابقة إلى 12 نقطة ومع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط انتظارا لباقي مباريات المرحلة.

وفشل خيتافي في الخروج من دوامة النتائج السيئة حيث كانت مباراة اليوم هي السابعة على التوالي التي يفشل خلالها في تحقيق الفوز حيث تعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث مباريات وتجمد رصيد الفريق عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يبدأ طوفان الفريق الملكي في الشوط الثاني من خلال الهدف الذي أحرزه سيرخيو راموس في الدقيقة 53 ثم أتبعه رونالدو بثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 62 و65 و72 من ضربة جزاء.



ورفع رونالدو بذلك رصيده إلى 21 هدفا لينفرد بالمركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ثمانية أهداف خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ومتصدر القائمة وبفارق ثلاثة أهداف أمام الكولومبي راداميل فالكاو جارسيا مهاجم أتلتيكو مدريد.



واكتفى الريال برباعيته في الشوط الثاني وسط انهيار تام في صفوف خيتافي بعد تسجيل راموس للهدف الأول.



واستعد الريال بهذا الفوز الكبير لمباراته المرتقبة أمام منافسه التقليدي العنيد برشلونة يوم الأربعاء المقبل في لقاء الكلاسيكو الأول بينهما في 2013 وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.



وانحصر اللعب بوسط الملعب معظم الوقت خلال الدقائق الأولى في ظل الحذر الدفاعي الطاغي على أداء كل من الفريقين وسقوط لاعبي كل فريق كثيرا في مصيدة التسلل التي نصبها المنافس.



وكسر البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الصمت في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية من ضربة حرة ولكن الحارس تألق وتصدى لها بصعوبة بالغة.



ونال راؤول ألبيول إنذارا في الدقيقة 11 للخشونة وأسفرت الضربة الحرة عن فرصة خطيرة لخيتافي ولكنه فشل في استغلالها وارتدت الهجمة إلى فرصة خطيرة للريال اضطر معها حارس خيتافي للتقدم إلى خارج منطقة الجزاء حيث قطع الكرة برأسه ليبعدها عن منطقة الجزاء قبل الهجوم المتحفز للريال.



وواصل الريال ضغطه في الدقائق التالية وسدد آنخل دي ماريا كرة زاحفة قوية من خارج حدود المنطقة مباشرة ولكنها مرت بجوار القائم على يمين الحارس.



ونال بابلو سارابيا لاعب خيتافي إنذارا في الدقيقة 15 للخشونة مع فابيو كوينتراو مدافع الريال كما نال ميجيل توريس إنذارا في الدقيقة 19 بعدما جذب دي ماريا ليحرمه من استكمال هجمة سريعة للريال.



وشهدت الدقيقة 22 أخطر فرصة للريال منذ بداية المباراة عندما تسلم رونالدو تمريرة بينية متقنة من زميله الألمانية مسعود أوزيل داخل منطقة الجزاء ليراوغ ويخدع دفاع خيتافي بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة ولكن حارس خيتافي تألق بشكل هائل وتصدى للكرة قبل أن يشتتها الدفاع.



ورد سارابيا بتسديدة قوية زاحفة في الدقيقة 24 أمسكها أنطونيو أدان حارس الريال بصعوبة بالغة.



وتألق أدان مجددا في الدقيقة 27 وتصدى ببراعة لضربة رأس ماكرة لعبها دييجو كاسترو من مسافة قريبة للغاية اثر هجمة منظمة لخيتافي.



ورد الريال بهجمة سريعة قادها أوزيل الذي تبادل الكرة مع جونزالو هيجوين قبل أن تصل الكرة لأوزيل أمام المرمى حيث سددها مباشرة ولكن في يد الحارس



ونال خايمي جافيلان قائد خيتافي إنذارا في الدقيقة 31 بعد محاولته الفاشلة لإعاقة وإيقاف أوزيل في هذه الهجمة.



وواصل الريال هجومه المتواصل في الدقائق التالية ولكنها افتقدت للفعالية المناسبة مع قوة وتكتل دفاع خيتافي.



وفي المقابل ، لجأ خيتافي إلى التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء استغلالا لوجود أدان في مرمى الريال لغياب الحارس العملاق إيكر كاسياس الذي سيبتعد عن صفوف الفريق لمدة شهرين بسبب الإصابة.



واستأنف الريال محاولاته الهجومية في الشوط الثاني وسنحت الفرصة الذهبية لرونالدو في الدقيقة 49 اثر تمريرة من أوزيل ولكن بورخا فارجاس تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة من أمام رونالدو وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى.



ورد خيتافي بهجمة خطيرة في الدقيقة 51 ولكن كوينتراو أبعد الكرة برأسه قبل رأس دييجو كاسترو.



وتألق ميجيل آنخل مويا حارس خيتافي وتصدى لتسديدتين متتاليتين من الريال في الدقيقة 53 لتخرج الكرة في النهاية لضربة ركنية.



ولعب دي ماريا الضربة الركنية وحاول الحارس مويا الإمساك بالكرة لكنها سقطت من يده أمام سيرخيو راموس الذي سددها لترتد من الدفاع ثم سددها مجددا إلى داخل الشباك ليكون هدف التقدم للريال في الدقيقة 53 بينما أنذر الحكم حارس خيتافي.



وبينما حاول خيتافي الرد وتسجيل هدف التعادل ، كاد الريال يعزز تقدمه في الدقيقة 59 اثر هجمة سريعة مرر على اثرها أوزيل الكرة لزميله هيجوين أمام المرمى وقابلها النجم الأرجنتيني بضربة رأس مباشرة ولكن الكرة ذهبت فوق العارضة.



ولم يتأخر الريال في تعزيز تقدمه حيث سجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 62 اثر هجمة لخيتافي لم تكتمل وارتدت في الاتجاه المقابل بسرعة كبيرة وأنهاها أوزيل بتمريرة متقنة لرونالدو الذي توغل داخل المنطقة ثم سجلها من زاوية صعبة إلى الزاوية البعيدة على يسار الحارس لتتهادى الكرة داخل الشباك.



ولم يمنح الريال ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس أو ترتيب الأوراق حيث سجل الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 65 بعدما تبادل هيجوين الكرة مع دي ماريا قبل أن يمررها الأخير عرضية من ناحية اليسار لينقض عليها رونالدو بضربة رأس قوية إلى داخل الشباك.



وكاد خيتافي يعلن عن عودته للقاء بهجمة سريعة في الدقيقة 67 أنهاها أدريان كولونجا بتسديدة رائعة عبرت الحارس أدان وكانت في طريقها للمقص ولكن الأرض انشقت عن كوينتراو الذي أبعدها برأسه من على خط المرمى ليحافظ على نظافة شباك فريقه.



ورد الريال بهجمة سريعة خاطفة أنهاها هيجوين بتسديدة قوية تألق مويا وأبعدها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.



وضاعف الحكم من محنة خيتافي في الدقيقة 71 عندما احتسب ضربة جزاء للريال اثر تمريرة رائعة من الألماني سامي خضيرة إلى الكرواتي لوكا مودريتش المتواجد على بعد خطوات قليلة في مواجهة المرمى ولكنه تعرض للإعاقة ليحتسبها الحكم ضربة جزاء.



وسدد رونالدو ضربة الجزاء على يمين مويا محرزا الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع للريال في الدقيقة 72 قبل أن يخرج من الملعب ليحل مكانه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.



وواصل الريال سيطرته على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه العديد من الفرص كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة وسط حالة أشبه بالاستسلام من قبل لاعبي خيتافي باستثناء الحارس مويا الذي تألق في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة للنادي الملكي.