توريس يقود تشلسي لمباراة إعادة مع برينتفورد في كأس إنكلترا آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: لندن - فرانس برس

أنقذ فرناندو توريس فريق تشلسي حامل لقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم من الخروج من الدور الرابع للبطولة بإحراز هدف في الدقيقة 83 ليتعادل 2-2 مع برنتفورد يوم الأحد.



وسجل الإسباني توريس هدفه ليدرك تشلسي التعادل ويضمن لفريقه خوض مباراة الإعادة بعد أيام من خروجه من الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية.



وقال رفائيل بنيتز المدرب المؤقت لتشلسي للصحافيين: "شعرت بالسعادة لرد فعل اللاعبين وكنا أفضل في الشوط الثاني".



وأضاف "كنا ندرك أن برنتفورد قادر على هذا وقد فعلها، لذا فإننا نوجه التحية له إلا أننا بحاجة للقيام بواجبنا في مباراة الإعادة".



وتابع "من المهم أن نؤدي بشكل جيد في كل بطولة ... كأس الاتحاد الإنكليزي بطولة كبيرة إلا أننا نحتاج أن ننهي الموسم ضمن الأربعة الكبار".



وبعد أن أصبح أول حامل لقب يخرج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ويبتعد بفارق 11 نقطة عن قمة الدوري الإنكليزي الممتاز بات طريق تشلسي نحو الألقاب مقتصرا هذا الموسم على كأس الأندية الأوروبية و كأس إنكلترا وهو اللقب الذي فاز به أربع مرات في آخر ستة مواسم.



وأبقى توريس وهو ظل شاحب للمهاجم الذي دفع فيه تشلسي 50 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار) في صفقة قياسية في تاريخ الكرة الإنكليزية عام 2011 حامل اللقب في طريقه للدور الخامس بعد تلقيه تمريرة من البديل ديمبا با ليراوغ الحارس سيمون موري ويودع الكرة الشباك.



وشدد برنتفورد الذي يسعى للصعود لدوري الدرجة الثانية ويدربه ووي روستر مهاجم مانشستر سيتي السابق الخناق على غريمه الأكثر شهرة، والقادم من لندن أيضا ومنعه من الحصول على مساحة للتحرك والإبداع طوال أغلب فترات اللقاء المثير.



وتقدم برنتفورد الذي بدا أكثر دقة في التعامل مع الكرة في الشوط الأول قبل نهاية الشوط بهدف مارسيلو تروتا بعد أن تصدى الحارس روس ترنبول - الذي حل بديلا لبيتر شيك الذي حصل على راحة- لتسديدة لتذهب الكرة في اتجاه المهاجم الايطالي الذي أودعها في الشباك.



وتحسن أداء تشلسي بشكل كبير مع بداية الشوط الثاني واستطاع التعادل عن طريق البرازيلي أوسكار في الدقيقة 55 بعد أن ذهبت اليه الكرة على حافة منطقة الجزاء وظهره الى المرمى واستدار وأودع الكرة الشباك من تسديدة قوية.



وكان تشلسي في قمة تألقه في هذه المرحلة إلا أن برنتفورد لم ييأس وبدا أنه في طريقه نحو واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة بعد أن عرقل حارس تشلسي اللاعب توم اديمي داخل منطقة الجزاء.



وسدد هاري فورستر الكرة بهدوء في الدقيقة 73 ليمنح برنتفورد التقدم 2-1 إلا أن الكلمة النهائية كانت لتوريس الذي بدا أدائه سيئا وغير متسق طوال أغلب فترات الموسم ليدفع باتجاه مباراة إعادة ستقام على استاد ستامفورد بريدج.