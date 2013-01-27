شركة ملابس رياضية تحتج على وضع روني احتياطياً آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 15:04 - GMT 12:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

يبدو أن الإنكليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنكليزي سيضطر للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك من أجل الحفاظ على مبيعات شركة أمريكية لتصنيع الملابس الرياضية.



وفي التفاصيل، فقد كشفت صحيفة "الدايلي ميل " البريطانية، اليوم، أن شركة أميركية لتصنيع الملابس الرياضية أبدت غضبا من مانشستر يونايتد الانكليزي الذي يمتلك عقد رعاية معها، وذلك بسبب جلوس روني الدائم على مقاعد البدلاء.



واستنكر مسؤولون في الشركة قيام المدير الفني لمانشستر يونايتد فيرغسون بإبقاء روني على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، الأمر الذي يؤثر على مبيعات الشركة التي تنتج قمصان روني والتي تشهد مبيعات ضخمة باعتبار أن قميصه هو العلامة التسويقية الأقوى والأكثر مبيعا في العالم بين باقي لاعبي الدوري الإنكليزي.



وقدمت الشركة إغراءات لنادي سان جرمان تتمثل في زيادة قيمة عقد الرعاية الذي ترتبط به مع النادي الباريسي، شريطة التعاقد مع روني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا وأن الشركة نفسها هي التي تزود سان جرمان بالقمصان.



وقد تكون مهمة باريس سان جرمان في التعاقد مع روني سهلة، خصوصا في ظل ابقائه غالباً على مقاعد البدلاء، بالإضافة للتألق اللافت لفان بيرسي بجانب كلا من تشيشاريتو وويلباك وضم اليونايتد لزاها في الصيف المقبل.



وسيستفيد سان جرمان حال نجاحه في ابرام هذه الصفقة من خدمات روني، الذي سيشكل خطا هجوميا قويا بجوار زلاتان ولافيتزي ولوكاس مورا ليكونوا مربعا ذهبيا لهجوم النادي الباريسي في الموسم القادم.



وكان باريس سان جرمان قد تقدم الموسم الماضي بعرض مالي خيالي لضم روني، وصل بحسب تقارير صحافية لنحو 150 مليون يورو.