لاتسيو يتعرض لخسارة مفاجئة وجنوى يوقف يوفنتوس بالتعادل آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: روما - فرانس برس

مني لاتسيو روما الثالث بخسارته الأولى في 11 مباراة وعجز عن الانفراد بالمركز الثاني مؤقتاً، عندما سقط على أرضه أمام كييفو فيرونا صفر-1 اليوم السبت في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ولم يستفد يوفنتوس المتصدر على أكمل وجه من خسارة لاتسيو، فتعثر على أرضه أمام جنوى 1-1.



في المباراة الأولى، تابع البرتو بالوسكي كرة مرتدة من العارضة سددها السلوفيني بويان يوكيتش (61) مسجلاً هدف كييفو الذي أصبح في المركز الحادي عشر.



ورغم سيطرة لاعبي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، إلا أن فريق العاصمة عجز عن إدراك الشباك.



وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة بالتساوي مع نابولي الثاني وبفارق 6 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الذي سقط في فخ جنوى.



على ملعب "يوفنتوس ارينا" حاول جنوى الفوز على أرض السيدة العجوز لأول مرة منذ عام 1991، لكن لاعبي المدرب انطونيو كونتي افتتحوا التسجيل تحت أنظار مهاجم الفريق الجديد الفرنسي نيكولا أنيلكا إلى التعاقد لخمسة أشهر مع يوفنتوس، عندما لعب المونتينيغري ميركو فوسينيتش تمريرة في العمق إلى السويسري ستيفان ليشتاينر الذي مرر بدوره إلى فابيو كوالياريلا فسددها الأخير في الشباك رغم محاولات السويدي اندرياس غرانكفيست لإبعادها (54).



وعادل ماركو بورييلو، مهاجم يوفنتوس السابق، عندما استغل عرضية مميزة من السلوفاكي يوراي كوتسكا ولعبها برأسه في شباك الحارس الدولي جيجي بوفون (68).



وبحث يوفنتوس عن هدف التقدم مجدداً وأصاب القائم من ضربة حرة لسيباستيان جوفينكو (82).



وتختتم المرحلة غداً الأحد بمباريات بولونيا مع روما، واتالانتا مع ميلان، وكالياري مع باليرمو، وكاتانيا مع فيورنتينا، وبارما مع نابولي، وسمبدوريا مع بيسكارا، وأودينيزي مع سيينا، وإنتر ميلان مع تورينو.