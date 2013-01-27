لاعب نيجيري يصف إدارة ناديه الانكليزي بـ العصابة آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

وصف النيجيري بيتر أوديمونغي مهاجم نادي ويست بروميتش ألبيون الإنكليزي أعضاء الإدارة في ناديه بأنهم "عصابة" تهتم فقط بجمع الأموال بدون أي وجه حق، وذلك بعدما رفضت طلبه بالانتقال لصفوف نادي كوينز بارك.



وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، اليوم، أن أوديمونغي يريد الرحيل عن الفريق، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل ناديه بحجة حاجته لخدماته، بالإضافة إلى الشعبية التي يحظى بها أوديمونغي.



لكن أوديمونغي رفض قرار ناديه، ووصف أعضاء الإدارة في ناديه بـ"العصابة التي يهمها فقط جمع الأموال، دون الالتفات لمصلحة الأخرين".



واعترف أوديمونغي أن وكيله ومستشاره الشخصي طلب منه ألا يقوم بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لكنه لم يكترث لذلك.



ولم يصدر أي رد فعل رسمي من قبل إدارة وست بروميتش على هذه التصريحات، لكن النادي الإنكليزي كان قد صرح في وقت سابق أنه يرفض التفريط في أوديمونغي بسبب نيته الاحتفاظ بتشكيلته من اللاعبين لإنهاء الدوري الإنكليزي في مركز يؤهله لخوض إحدى البطولات الأوروبية.



وكان كوينز بارك رينجرز قد طلب التعاقد مع النيجيري أوديمونغي، لكن ناديه رد بأنه لن يبيع لاعبيه الأساسيين.



وانتقل أوديمونغي الى ويست بروميتش قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2010.



ويغيب المهاجم بيتر أوديمونغي عن المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في جنوب إفريقيا، حيث جاء استبعاد أوديمونغي ليزيد من معاناته بعد غيابه عن المنتخب النيجيري بسبب الخلافات التي نشبت بينه وبين مدرب المنتخب ستيفن كيشي.