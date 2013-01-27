مقتل أحد مشجعي أوليمبيا باراغواي بالرصاص على يد الألتراس آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: أسونسيون - د ب أ

لقي أحد مشجعي نادي أوليمبيا الباراغواياني لكرة القدم مصرعه بطلق ناري في الرأس، خلال مواجهة مع "ألتراس" نادي سيرو بورتينيو، المتنافسين الرئيسيين على زعامة الكرة في البلد اللاتيني.



ووقعت الحادثة في إحدى الحانات بحي ماريا أوكسيليادورا دي سان لورنزو، وأعلن أن الضحية يدعى رولاندو رامون بيريز أماريا 26 عاما.



وكان الشاب يتناول الشراب مع عدد من مشجعي رابطة نادي أوليمبيا، عندما وصل إلى المكان أعضاء من رابطة سيرو بورتينيو، وبعد شجار بينهما، أخرج أحدهم سلاحا ناريا وأطلق النار.



ونقل بيريز وهو على قيد الحياة، لكنه توفي في الطريق وفقا لما ذكره الأطباء. وتبحث الشرطة حاليا عن قتلة الشاب.