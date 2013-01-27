نابولي يواصل مطاردة يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي

ميلان يفوز على أتالانتا بهدف نظيف

واصل فريق نابولي مطاردته ليوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ملعب بارما بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس المتصدر والذي تعادل مع ضيفه جنوه 1/1 أمس السبت.وتقدم مارك هامسيك بهدف لنابولي في الدقيقة 20 ثم تعادل باولو كانافارو لبارما في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.ولكن المهاجم الأوروغوياني الدولي ادينسون كافاني خطف هدف الفوز لنابولي قبل خمس دقائق على النهاية.واصبح نابولي أول فريق يحقق الفوز على ملعب بارما في الموسم الحالي.وبدأ نابولي المباراة بشكل جيد قبل أن يفتتح هامسيك التسجيل في الدقيقة 20 مستغلا عرضية بليريم دزيمايلي.وحاول بارما أن يرد سريعا على هدف هامسيك، وشن الفريق أكثر من هجمة محققة ولكن دون أن يصل إلى الشباك.وواصل بارما ضغطه الهجومي حتى تمكن سانسوني من إدراك التعادل في الدقيقة 74 عبر تسديدة قوية من الناحية اليسرى لتصطدم الكرة في أقدام باولو كانافارو وتسكن الشباك.ولكن كافاني لعب دور البطل وخطف هدف الفوز لنابولي مستغلا ارتباك مدافعي بارما قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.ويتصدر كافاني قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 18 هدفا بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه ستيفان شعراوي.

وفي باقي المباريات فاز ميلان على مضيفه أتالانتا 1-صفر، وأدينيزي على ضيفه سيينا 1 -صفر وكاتانيا على فيورنتينا 2-1 وسامبدوريا على بيسكارا 6 -صفر وكاتانيا على فيورنتينا 2-1 فيما تعادل كالياري مع باليرمو 1-1.



ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الإيطالي من أصل مصري ستيفان شعراوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.



ورفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر. وسجل المهاجم الأرجنتيني الصاعد ماورو إيكاردي /19 عاما/ أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه سامبدوريا لاكتساح بيكسارا بستة أهداف نظيفة.



وتكفل إيدير مارتينز وبيدرو مبا أوبيانغ بتسجيل الهدفين الآخرين لسامبدوريا.



ورفع سامبدوريا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد بيسكارا عند 20 نقطة في المركز السابع عشر. أنقذ لاعب خط الوسط اليوناني الشاب بانايوتيس تاشتسيديس فريق روما من الهزيمة وسجل له هدف التعادل 3-3 مع مضيفه بولونيا.

روما يتعادل مع بولونيا بهدفين لكل منهما

وفشل روما في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث كان التعادل اليوم هو الثاني له على التوالي في المسابقة بعد هزيمتين متتاليتين، ليرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن مقابل 22 نقطة لبولونيا في المركز الخامس عشر.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 حيث تقدم روما مرتين بهدفين سجلهما أليساندرو فلورينزي وبابلو دانيال أوزفالدو في الدقيقتين التاسعة و18 وتعادل بولونيا في المرتين بهدفين سجلهما ألبرتو جيلاردينو ومانولو جابياديني في الدقيقتين 17 و26 .



وفي الشوط الثاني، تقدم كريستيان باسكواتو لبولونيا في الدقيقة 54، بينما تعادل اللاعب اليوناني تاشتسيديس في الدقيقة 74 لفريق روما.

أودينيزي يتغلب على سيينا

وقاد لويس موريال فريق أودينيزي للفوز على ضيفه سيينا بهدف نظيف.



ورفع أودينيزي رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد سيينا عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير.



ونجح كاتانيا في تحويل تأخره بهدف أمام فيورنتينا إلى الفوز 2/1 .. ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف فيورنتينا صاحب المركز السادس.



وتقدم جيوليو ميلياتشيو بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 21 ثم تعادل نيكولا ليجروتالي لكاتانيا في الدقيقة 54 قبل أن يخطف لوكاس كاسترو هدف الفوز لكاتانيا في الدقيقة 89.

التعادل الإيجابي بين كالياري وباليرمو

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة كالياري مع باليرمو، ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، مقابل 17 نقطة لباليرمو في المركز التاسع عشر قبل الأخير.