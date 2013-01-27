يوفنتوس يتعاقد مع الفرنسي أنيلكا بالإعارة لمدة 5 أشهر آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: ميلانو - فرانس برس

تعاقد يوفنتوس حامل لقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم مع المهاجم الفرنسي المخضرم نيكولا أنيلكا لمدة خمسة أشهر، بحسب ما ذكر رئيس النادي بيبي موراتا اليوم السبت.



وأصبح أنيلكا (33 عاماً) لاعب شنغهاي شنهوا الصيني ثاني لاعب من طراز رفيع ينضم إلى صفوف السيدة العجوز بعد الإسباني فرناندو ليورنتي من اتلتيك بلباو الباسكي الذي سينضم إلى الفريق في تموز/يوليو المقبل.



وقال موراتا: "كانت حالة طوارئ واحتجنا إلى قوة إضافية في الهجوم. تعاقدنا مع أنيلكا لخمسة أشهر. يمكنه أن يكون حلاً قريب الأمد لنا وفي نهاية الموسم سنقيم الوضع".



ويملك العملاق الإيطالي أربعة مهاجمين في الوقت الحاضر هم المونتينيغري ميركو فوسينيتش وسيباستيان جوفينكو وفابيو كوالياريلا واليساندرو ماتري.



وكان لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال وتشلسي ومانشستر سيتي وليفربول وبولتون الإنكليزية وريال مدريد الإسباني سابقاً يتدرب مع سان جرمان في الآونة الأخيرة ليحافظ على لياقته لكنه لم يخض أي مباراة منذ شهر.