أمم إفريقيا المنتخب الغاني يتألق ويهزم النيجر بالثلاثة آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: بورت إليزابيث - د ب أ

وجه المنتخب الغاني إنذارا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التاسعة والعشرين بفوزه الكبير 3-صفر على منتخب النيجر، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة المقامة حاليا بجنوب إفريقيا.



ولقن المنتخب الغاني منافسه درسا قاسيا واكتفى بهذه النتيجة في مباراة سيطر على مجريات اللعب في معظم فتراتها ليتصدر الفريق المجموعة رافعا رصيده إلى سبع نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.



ويلتقي المنتخب الغاني في دور الثمانية مع منتخب الرأس الأخضر (كيب فيردي) صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، بينما ودع منتخب مالي البطولة بعدما حصد نقطة واحدة فقط من المباريات الثلاث التي خاضها في المجموعة واحتل المركز الرابع الأخير في المجموعة.



وحسم المنتخب الغاني المباراة في شوطها الأول بهدفين سجلهما أسامواه جيان وكريستيان أتسو في الدقيقتين السادسة و23 ثم عزز جون بوي فوز الفريق بالهدف الثالث في الدقيقة 49.



وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من الفريقين وإن كانت الخطورة الأكبر لصالح المنتخب الغاني.



وترجم المنتخب الغاني بدايته القوية إلى هدف التقدم المبكر الذي سجله أسامواه جيان في الدقيقة السادسة اثر هجمة سريعة من الناحية اليمنى مرر على اثرها ألبرت أدوماه الكرة إلى جيان داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير إلى داخل الشباك دون تردد محرزا هدف التقدم.



ومنح الهدف المنتخب الغاني ثقة كبيرة فتوالت هجمات الفريق في الدقائق التالية لتعزيز تقدمه.



ومرر أدوماه الكرة إلى زميله إيمانويل بادو داخل منطقة جزاء النيجر في الدقيقة 14، ولكن دفاع النيجر تدخل في الوقت المناسب ليمنع بادو من التسديد.



وبينما اعتمد نجوم غانا على الضغط المتوالي عن طريق بادو وجيان وأتسو، اعتمد منتخب النيجر على المهاجم موسى مازو بمفرده في محاولات التغلب على الدفاع الغاني فافتقدت محاولات الفريق للفعالية المطلوبة.



وسدد جيان كرة قوية من مسافة بعيدة لم يجد كسالي داوودا حارس مرمى النيجر عناء كبيرا في التصدي لها.



وفي الدقيقة 23، عزز المنتخب الغاني تقدمه بهدف ثمين سجله كريستيان أتسو إثر هجمة سريعة من ناحية اليسار وتمريرة عرضية لعبها أسامواه جيان ووصلت إلى أتسو أمام المرمى، ولكنه هيأها بصدره وتخلص من الرقابة ثم سدد الكرة ببراعة فائقة إلى داخل الشباك بتسديدة هادئة من مسافة قريبة أمام حارس المرمى الذي لم يستطع أن يفعل شيئا.



وبعدها، سنحت لنجوم غانا عدة فرص من خلال التسديد القوي ولكن الحارس داوودا تصدى لها بثبات، بينما تكفل المدافع محمد بشار بالتصدي لمحاولات لاعبي غانا لاختراق منطقة جزاء النيجر أكثر من مرة.



وفي المقابل، شهدت الدقيقة 34 فرصة خطيرة للنيجر من هجمة قادها مازو ومرر الكرة أمام المرمى الغاني، ولكن زميله موديبو سيديبيه فشل في اللحاق بالكرة.



وواصل المنتخب الغاني بعدها ضغطه الهجومي وشكل الثنائي أدوماه وأتسو إزعاجا مستمرا لدفاع النيجر ولكن دون ترجمته إلى أهداف.



وسيطر المنتخب الغاني على مجريات اللعب بشكل كبير في الدقائق الأخيرة من الشوط، ولكن دون أن يسجل مزيدا من الأهداف.



وأهدر إيمانويل بادو فرصة تسجيل الهدف الثالث لغانا في الدقيقة 43 اثر هجمة سريعة من ناحية اليسار مرر منها إسحاق فورساه الكرة إلى جيان الذي لعبها عرضية لتصل إلى بادو الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ولكنه تباطأ في التسديد حتى تيقظ حارس مرمى النيجر الذي تألق وتصدى لتسديدة بادو لينتهي الشوط بتقدم منتخب غانا بهدفين نظيفين.



وبدأ المنتخب الغاني الشوط الثاني على نفس الوتيرة ونجح جون بوي في تسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 49 اثر ضربة حرة وصلت إلى جيان وهو في حلق المرمى ليسددها برأسه مباشرة، ولكن الحارس تصدى لها لتتهيأ أمام جون بوي المتحفز أمام المرمى ليضعها بسهولة داخل الشباك.



وواصل المنتخب الغاني سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق التالية، ولكن الحظ عانده في أكثر من كرة وحال دون اهتزاز شباك النيجر أكثر من مرة.



وفي المقابل، فشلت محاولات منتخب النيجر في تعديل النتيجة لافتقاد الخبرة في مواجهة نجوم غانا.



وكانت أخطر الفرص للنيجر في الدقيقة 55 اثر تمريرة عرضية من ناحية اليسار قابلها مازو بضربة رأس خارج المرمى.



كما سدد مازو كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 58 ولكنها ذهبت عاليا.



وواصل المنتخب الغاني سيطرته على مجريات اللعب مع بعض المحاولات غير المجدية من لاعبي النيجر الذين لجأوا للتسديد من مسافات بعيدة ولكنه لم ينجح في هز الشباك.



وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة وإن ظل التفوق للمنتخب الغاني دون مزيد من الأهداف لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة للنجوم السوداء.