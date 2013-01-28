أيمن يونس الجهاز الفني لم يطلب إعادة عمرو زكي آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

كشف عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك أيمن يونس أن لجنة التعاقدات لم تدخل في مفاوضات مع عمرو زكي مهاجم الفريق السابق، الذي أنهى تعاقده مع نادي لازيجبور التركي، لأن الجهاز الفني لم يطلب إعادة اللاعب إلى صفوف الفريق.







وقال يونس لـ"العربية.نت": "عمرو لاعب كبير ولديه خبرة وإضافة إلى أي فريق، ولكننا في نفس الوقت ملتزمون بمطالب الجهاز الفني، ولا نستطيع أن نفرض عليه رأينا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني اكتفى بتعاقد النادي مع مهاجم حرس الحدود أحمد عيد عبدالملك.



كان عمرو زكي قد أكد في تقارير صحافية أنه يتمنى أن يختم حياته الكروية في بيته الزمالك، وأنه لا يمكن أن يرتدي غير الفانلة البيضاء في مصر، نافيا ما تردد عن دخول الأهلي معه في مفاوضات، وأن نادي الزمالك إذا لم يطلب عودته سيلعب لأي ناد آخر غير الأهلي في مصر.



وحول ما تردد أن البرتغالي فييرا سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لقيادة الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري، أضاف يونس: "إن لجنة الكرة تلقت تأكيدا من عضو مجلس الإدارة حازم إمام بذلك، ونحن في انتظار عودة المدرب، لأن الوقت أصبح ضيقا للغاية قبل انطلاق مسابقة الدوري، وفي نفس الوقت جاهزون بالبدائل المناسبة في حال عدم وفاء المدرب بوعده والعودة إلى القاهرة".



وحول هدوء الأوضاع بعد الحكم في قضية استاد بورسعيد وإمكانية عودة المسابقة المحلية في موعدها يوم 2 فبراير المقبل، أشار أنه سعيد بالحكم الذي صدر، ولأول مرة يشعر أن القانون يطبق بحذافيره منذ عامين، وأنه يرى أن عودة القانون مهمة، ولكنه يتمنى أن يصدر ألتراس الأهلي بيانا يؤكد فيه إغلاق ملف بورسعيد، وأن يكون ما حدث درس لنعيد روح التشجيع المثالي إلى ملاعبنا.