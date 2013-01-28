الاتحاد الايطالي يفرض عقوبات شديدة على اليوفنتوس آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: روما - فرانس برس

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الايطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فرض عقوبات بالجملة على يوفنتوس، بطل ومتصدر الدوري المحلي، بسبب التهجم على الحكم بعد أن تغاضى الأخير عن ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من مباراة "السيد العجوز" مع جنوى (1-1)، مساء السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المحلي.



وعوقب مدرب يوفنتوس انتوني كونتي بالايقاف لمباراتين وتغريمه بمبلغ 10 آلاف يورو، كما نال الفريق حصته بعد أن غرم بمبلغ 50 ألف يورو لفشله في السيطرة على جمهوره الذي بصق وتهجم على حكام مباراة السبت.



كما عوقب مدير انتقالات جوسيبي ماروتا بحرمانه من ممارسة أي من صلاحياته حتى 18 فبراير المقبل/شباط، وأوقف المدافعان ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني لمباراتين ومباراة على التوالي على أن يدفع الأول 10 آلاف يورو والثاني 5 آلاف.



وقالت لجنة الانضباط في بيانها اليوم: "غرم يوفنتوس بدفع 50 ألف يورو لفشله في السيطرة على جمهوره الذي بصق في وجوه وعلى ثياب الحكم خلال مغادرتهم الملعب".



أما فيما يخص عقوبة كونتي، فاعتبرت اللجنة أن مدرب يوفنتوس تواجه مع الحكم بشكل تعنيفي وصدرت عنه تصريحات مهينة بحق الأخير.



وكان الحكم ماركو غيودا أثار حفيظة كونتي وجميع لاعبي يوفنتوس، عندما تغاضى عن ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من مباراة السبت، رغم أن الكرة لمست بشكل واضح يد المدافع السويدي لجنوى اندرياس غراكفيست، ما تسبب بحرمان "السيدة العجوز" من نقطتين وهذا الأمر مهد الطريق أمام نابولي لكي يصبح على بعد ثلاث نقاط من حامل اللقب.



وانتقد يوفنتوس بشدة الحكم بعد المباراة ايضا، وقد شكك مدير الانتقالات بالفريق ماروتا، أمس الأحد، في تصريح لموقع النادي بنزاهة غويدا لأن الأخير ينحدر من منطقة قرب نابولي، أي أنه تعمد التغاضي عن ركلة الجزاء لكي يتمكن الفريق الجنوبي من تقليص الفارق.



وقال ماروتا: "إن تعيينه كحكم لمباراة يوفنتوس لا يعتبر بالقرار الامثل، وأسأل نفسي ما الجدوى من تواجد ستة حكام في أرضية الملعب إذا لم يكن الحكم الأساسي وحكم خط المرمى على نفس الموجة؟"، وذلك في إشارة منه إلى قرار حكم خط المرمى باحتساب ركلة الجزاء ليوفنتوس لكن الحكم الأساسي لم يأخذ بموقف الأخير وقرر مواصلة اللعب.



وسيغيب كونتي وبونوتشي عن المباراتين المقبلتين ليوفنتوس في الدوري أمام كييفو على أرض الأخير ثم أمام فيورنتينا في "يوفنتوس ارينا"، فيما سيغيب كييليني عن المباراة الأولى.