الـ32 للهلال أم الـ23 للنصر؟

تتجه الأنظار يوم الأربعاء المقبل نحو استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي سيشهد لقاء الديربي بين الهلال والنصر ضمن مباريات المرحلة الـ"18" من الدوري السعودي.



ويحمل لقاء الديربي المواجهة رقم 80 في تاريخ لقاءاتهما منذ تأسيسهما على مستوى الدوري، وتستعرض "العربية.نت" تفاصيل مواجهات الفريقين بالدوري السعودي منذ عام 1977م.

تاريخ المواجهات بالدوري السعودي

انطلقت مواجهتهما في الدوري السعودي عام 1977م، حيث كان أول لقاء جمع الفريقين في وأنتهى بالتعادل الإيجابي 3-3، سجل أهداف الهلال فهد الحبشي وسمير سلطان وعبدالرحمن بشير وللنصر سعد العبدلي 3 أهداف كأول ( هاتريك يسجل بين الفريقين )، وكانت أول مباراة دورية للفريقين تقام بملعب الملز، وكان آخر لقاء جميع الفريقين بالدوري في ذهاب الموسم الحالي وأنتهى لصالح نادي الهلال بـ3 أهداف مقابل هف سجل للهلال أبراهيم غالب خطاء في مرماه - ويسلي لوبيز هدفين وسجل هدف النصر الوحيد محمد السهلاوي.



وقد التقى الفريقان بالدوري السعودي بجميع مسمياته منذ العام 1977م في (79) مواجهه فاز الهلال في (31) مواجهه وتعادل الفريقين في (26) وفاز النصر في (22) مواجهه.

وكان السجل التهديفي يميل لصالح نادي الهلال بواقع (105) هدفاً في مقابل (88) هدفاً لصالح الفريق النصراوي.

يأتي من أشهر الهدافين للفريقين ببطولة الدوري من النصر: النجم السابق ماجد عبدالله بــ (18) والمحترف الغاني أوهين كيندي ب(4) أهداف وفهد الهريفي بـ(4أهداف).



أما هدافو الفريق الهلالي فيأتي في مقدمة الهدافين: هو نجمه السابق سامي الجابر بــ(8) أهداف والمحترف نجيب الأمام بـ(7) والنجم السابق يوسف الثنيان بـ(6) أهداف.

-أكثر نتيجة تكررت بين الفريقين هي نتيجة 2-1 حيث تكررت بين الفريقين في (17)مواجهه فاز بها النصر في (10) مواجهات وفاز بها الهلال (7) مواجهات.-أكثر نتيجة تعادل بين الفريقين هي نتيجة ( 1-1 ) حيث تكررت في (10) مواجهات.-أكبر نتيجة سجلت للهلال على النصر هي نتيجة 4-1 في دوري عام 1413 هـ سجل للهلال موسى نضاو 2 وحسين المسعري ومحمد لطف وللنصر خالد الدحيدح.-أكبر نتيجة سجلت للنصر على الهلال هي نتيجة 3-صفر في دوري 1417هـ سجل للنصر محسن الحارثي وحسين هادي ويايا مالك.يقود المباراة طاقم تحكيم ألماني مكون من باباك رافاتي “حكم ساحه” ويساعده كل من سونكي قلنديمان “مساعد أول” كريستوفر برنهوست “مساعد ثاني”.والحكم باباك رافاتي هو إيراني الاصل سبق أن أدار لقاءين في البطولات السعودية، حيث قاد لقاء بين الاتفاق والاتحاد في دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009.وأنتهى ذلك اللقاء بفوز الاتحاد 3- صفر . كما حضر في لقاء ديربي العاصمة عام 2010 في إياب دور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك والذي انتهى بالتعادل هدف لكل منهما، والتقى الفريقان من خلال جميع المسابقات التي جمعتهما محلياً وخارجياً من خلال الصافرة الأجنبية بـــ 22 مواجهه فاز الهلال بـ(14) مواجهه وفاز النصر بـ (مواجهتين )وتعادلا في (6) مواجهات.أما على صعيد الدوري فقط.. فقد التقى الفريقان بالحكم الأجنبي في (10) مواجهات فاز الهلال بــ (7) مواجهات وتعادلا في ( مواجهتين ) وفاز النصر في (مواجهه وحيدة)، وكان أول لقاء بينهما بحكام أجانب على مستوى الدوري يوم الأحد الموافق 15/أبريل/2007 عن طريق الحكم الهولندي (جان جي) وانتهت تلك المواجهة بفوز الهلال 1-صفر .. وكان وآخر لقاء جمعهما بحكام أجانب في ذهاب دوري المحترفين السعودي الموسم الحالي وأنتهى بفوز الهلال بنتيجة 3-1 بقيادة السويسري (ساشا كيفر )، ويعتبر أكثر جنسية أجنبية لإدارة لقاء الفريقين على مستوى الدوري هي الجنسية اليونانية بواقع (مواجهتين).