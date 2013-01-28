الفيفا يوقف أحد لاعبي منتخب بيرو مؤقتا لتعاطيه المنشطات آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، أنه قرر إيقاف أحد لاعبي منتخب بيرو بشكل مؤقت، بعد النتيجة الإيجابية لاختبار عينة أخذت من اللاعب على هامش مباراة فريقه مع المنتخب البوليفي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.



وبدأ الفيفا الإجراءات التأديبية تجاه اللاعب دون الإعلان عن اسمه، حيث تقرر إيقافه مؤقتا لمدة 30 يوما بعد نتيجة العينة التي أخذت منه على هامش المباراة التي أقيمت بالعاصمة البوليفية لاباز في 12 أكتوبر الماضي/تشرين الأول.



وذكر الفيفا في بيان له اليوم، "بعد ظهور نتيجة فحص العينة الأولى، طالب الاتحاد البيروفي لكرة القدم بفحص العينة الثانية التي جاءت نتيجتها إيجابية أيضا، حيث اشتملت العينة على إحدى المواد المنشطة المحظورة والموضوعة في قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لعام 2012 للمواد المنشطة المحظورة".



ويستطيع اللاعب أن يخبر الفيفا حتى يوم الاثنين ما إذا كان راغبا في طلب جلسة استماع لأقواله. كما يستطيع اللاعب والاتحاد البيروفي تقديم بيان وجميع الوثائق المتعلقة بالأمر حتى السادس من فبراير المقبل/شباط.