الوصل الإماراتي يتجه للاستغناء عن المصري شيكابالا آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: دبي - د ب أ

كشف مسؤولون في نادي الوصل الإماراتي، مساء الأحد، أن النادي يتجه للاستغناء عن خدمات اللاعب المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا".



وذكروا أن النادي سيتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسيه فيريرا، ليحل محل شيكابالا.



واجتاز اللاعب البرازيلي الفحص الطبي اللازم قبل التعاقد معه.



وكان شيكابالا قد غادر دبي عائداً إلى بلاده للعلاج من إصابة أحلت به، لكنه تأخر في العودة، ما تسبب في إثارة خلافات بينه وبين النادي الإماراتي.



من جانب آخر، جدد" الوصل" الثقة في المدرب الفرنسي لاكومب ليواصل مهمته مع النادي، رغم الخسائر المتعددة التي مني بها الفريق في الآونة الأخيرة.



يذكر أن الوصل تعاقد مع شيكابالا على سبيل الإعارة في شهر آب/أغسطس الماضي لمدة موسم واحد مقابل 1.25 مليون دولار.