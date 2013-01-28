الوصل الإماراتي يتجه للاستغناء عن المصري شيكابالا

كشف مسؤولون في نادي الوصل الإماراتي، مساء الأحد، أن النادي يتجه للاستغناء عن خدمات اللاعب المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا".
وذكروا أن النادي سيتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوسيه فيريرا، ليحل محل شيكابالا.
واجتاز اللاعب البرازيلي الفحص الطبي اللازم قبل التعاقد معه.
وكان شيكابالا قد غادر دبي عائداً إلى بلاده للعلاج من إصابة أحلت به، لكنه تأخر في العودة، ما تسبب في إثارة خلافات بينه وبين النادي الإماراتي.
من جانب آخر، جدد" الوصل" الثقة في المدرب الفرنسي لاكومب ليواصل مهمته مع النادي، رغم الخسائر المتعددة التي مني بها الفريق في الآونة الأخيرة.
يذكر أن الوصل تعاقد مع شيكابالا على سبيل الإعارة في شهر آب/أغسطس الماضي لمدة موسم واحد مقابل 1.25 مليون دولار.
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