بورسعيد تودع لاعبين سقطا في أحداث العنف آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04 المصدر: القاهرة - جمال محمد

تفجرت أحزان أسرة كرة القدم والوسط الرياضي في مدينة بورسعيد؛ عقب سقوط لاعبي المريخ وغزل بورسعيد محمود الضيظوى ( 22 سنة ) وتامر الفحلة ( 32 سنة ) ضحية لأحداث العنف التي شهدها محيط سجن بورسعيد، عقب صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما من متهمى قضية استاد بورسعيد للمفتي.



ونعى نادي المريخ البورسعيدى لجماهيرالكرة في بورسعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود الضيظوي، والذي لقى مصرعه بطلق ناري أثناء توجهه إلى ناديه الملاصق تماما لسجن بورسعيد كضحية للمواجهات الدامية التي تفجرت بين أهالي المتهمين وجموع ألتراس المصري الغاضبين على الأحكام القاسية وقوة تأمين السجن، وأسفرت عن مصرع ضابط الشرطة النقيب أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم وبعض الساعين لتهريب المتهمين من السجن.



وقال مرسى سرحان نائب رئيس المريخ لـ"العربية.نت": "إن ناديه أعلن الحداد العام وأوقف نشاط كرة القدم بالنادي حدادا على اللاعب الراحل الذى تميز بالأخلاق الرفيعة والمستوى الفني المتميز الذي أهله للانضمام لمنتخب مصر الوطني للناشئين، والانضمام لصفوف الفريق الأول بنادي الشرطة بناء على طلب مديره الفني السابق طلعت يوسف منذ 3 أعوام، قبل أن يعود لناديه المريخ الذي ترعرع في صفوف ناشئيه، وأضاف سرحان أن اللاعب الراحل كان هدفا للعديد من أندية الممتاز وعلى رأسها المصري، بعد تألقه وإجادته في مركز الظهير الأيسر خلال مباريات المريخ بدوري القسم الثاني في الموسمين الماضي والحالي، التي اختتمها بمشاركته فى آخر 3 مباريات للفريق على ملعبه البديل بالإسماعيلية وكان وراء الفوز فى مباراتين منها على بورفؤاد 2 – 1، وعلى غزل السويس 4 –صفر، والتعادل مع كهرباء الإسماعيليه 1 – 1.



وكان لاعبو المريخ وأعضاء جهازهم الفني قد أصيبوا بالصدمة عقب سماع خبر مصرع الضيظوي، وامتدت الأحزان للوسط الكروى البورسعيدى، خاصة داخل أندية المصري وبورفؤاد والرباط وغزل بورسعيد، وخرج جميع اللاعبين والمدربين ومجالس إدارات تلك الأندية لتشييع اللاعب الراحل إلى جانب ضحايا العنف في بورسعيد البالغ عددهم 35 فرداً.



وتواصلت أحزان الوسط الكروي البورسعيدى مع سقوط حارس مرمى المصري السابق تامر الفحلة ضحية لإطلاق النار العشوائي من جانب الشرطة، ونعى غزل بورسعيد حارسه مسجلا إشادته بأخلاقه العالية وإخلاصه لناديه وعطائه اللامحدود لفريقه على مدار السنوات الماضية، قبل أن ينتقل لعدة أندية درجة أولى بالمحافظات المجاورة.