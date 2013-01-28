تشافي يمدد عقده رسميا مع برشلونة حتى 2016 آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن صانع ألعابه المخضرم تشافي هيرنانديز /33 عاما/ مدد عقده رسميا مع الفريق لمدة عامين حتى 2016.



ويلعب تشافي الدور الأبرز في خط وسط الفريق الكاتالوني منذ 1998 حيث خاض 435 مباراة مع الفريق سجل فيها 53 هدفا.



وأحرز تشافي خلال مسيرته حتى الآن ألقاب بطولات تفوق أي لاعب إسباني آخر، حيث قاد برشلونة للفوز بستة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا كما قاد المنتخب الإسباني للفوز بلقبي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008 ويورو 2012) وبلقب كأس العالم 2010.



وشهد الأسبوع الماضي تمديد المدافع المخضرم كارلوس بويول لعقده مع برشلونة حتى 2016 أيضا، كما يستعد زميلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم على مدار السنوات الأربع الماضية على التوالي لتوقيع عقده الجديد مع الفريق.



ويتصدر برشلونة جدول مسابقة الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد ويقترب الفريق بثبات من إحراز لقب المسابقة للمرة السادسة في غضون تسعة مواسم.