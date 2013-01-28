دروغبا ينضم رسمياً إلى غلطة سراي التركي آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 22:04 - GMT 19:04 المصدر: اسطنبول - فرانس برس

انتقل المهاجم الدولي العاجي ديدييه دروغبا من شنغهاي شينهوا الصيني الى غلطة سراي التركي بعقد يمتد لعام ونصف، وذلك بحسب ما أعلن الأخير اليوم الاثنين.



"وقعت رسميا ولمدة موسم ونصف مع غلطة سراي. انه تحد مثير بانتظاري في اسطنبول. اتطلع بفارغ الصبر لاكتشاف هذا النادي التاريخي وجمهوره المعروف بشغفه. انها بداية مغامرة جديدة!"، هذا ما كتبه دروغبا اليوم في موقعه على شبكة الإنترنت.



وانضم دروغبا (34 عاما) الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة في جنوب إفريقيا، الى النجم الدولي الهولندي ويسلي سنايدر الذي انتقل الى النادي التركي من انتر ميلان الايطالي.



وكان حسن شاش المدرب المساعد في غلطة سراي أعلن مؤخرا أن فريقه يفاوض دروغبا الذي ارتبط اسمه بالانتقال الى عدة أندية أوروبية على غرار يوفنتوس وميلان الإيطاليين، لكن العملاق التركي ظفر بخدمات الهداف العاجي الذي قاد تشلسي الإنكليزي الموسم الماضي الى لقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.



وبلغت قيمة الصفقة 10 ملايين يورو لفترة العام ونصف، إضافة لمكافأة مالية قدرها 15 الف يورو عن كل مباراة.



ويلتقي غلطة سراي مع شالكة الألماني في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتردد انه يسعى الى التعاقد مع قلب الدفاع العاجي كولو توريه من مانشستر سيتي الانكيزي.



ويتصدر غلطة سراي حاليا ترتيب الدوري المحلي بفارق 5 نقاط عن ملاحقه فنربغشه.