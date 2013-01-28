روبينهو يعيد للأذهان نطحة زين الدين زيدان الشهيرة آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

أعاد نجم نادي آي.سي.ميلان الإيطالي، الدولي البرازيلي روبينهو، للأذهان النطحة الشهيرة التي وجهها صانع ألعاب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان إلى صدر لاعب المنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي، والتي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء في نهائي مسابقة كأس العالم 2006 والتي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين.



وتعمد مهاجم النادي اللومباردي توجيه ضربة برأسه نحو وجه متوسط ميدان نادي أتالانتا، الدولي التشيلي كارلوس كارمونا، قبل أن يرد الأخير عليه بضربه بقبضة يده، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ ٢٢ من الدوري الإيطالي لكرة القدم .



وأثارت لقطة روبينهو - التي لم يشاهدها حكم المباراة أندريا غيرفاسوني- ضجة كبيرة في الشارع الرياضي الإيطالي، إذ ربط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه اللقطة و إحدى أقوى اللحظات التاريخية التي لا تنسى فى عالم كرة القدم بشكل عام وفي حياة الكرة الفرنسية بشكل خاص تلك النطحة الشهيرة التي وجهها لاعب المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان إلى صدر لاعب المنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي، والتي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء في نهائي مسابقة كأس العالم 2006 والتي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين.



وطالبت صحيفة "سبورت ميديا سيت" بتوقيع أقصى عقوبة على اللاعب البرازيلي رغم عدم قوة الضربة، مؤكدة بأن اللقطات التلفزيونية قد رصدت اعتداء اللاعب البرازيلي ما سيجعله معرضاً للإيقاف لمباراتين على أقل تقدير لسوء سلوكه .



ويعيش اللاعب البرازيلي الذي أكمل عامه التاسع والعشرين أوقاتاً غير سعيدة مع ناديه الإيطالي، حيث كان على وشك الرحيل عن ناديه والتوقيع لنادي سانتوس البرازيلي، إلا أن المفاوضات قد تعثرت بسبب إصرار "الروسونيري" على الحصول على مبلغ 10ملايين يورو كسعر للاعب.