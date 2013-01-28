ريال مدريد يسعى لتغيير موعد مباراة الكلاسيكو آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

قررت إدارة نادي ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل تغيير موعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة والتي تجمع النادي الإسباني بغريمه التقليدي برشلونة لحساب الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي الإسباني سيتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد اللعبة في بلاده لتغيير موعد مباريات عدة للفريق في مرحلة إياب الدوري على رأسها مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، وذلك من أجل الاستعداد بشكل أفضل لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي والتي من المقرر إقامتها في 5 مارس/أذار.



وسيقترح النادي الملكي على لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني للعبة تقديم مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والمقرر إقامتها يوم السبت 2 مارس المقبل، يوماً واحداً، وذلك كي يتسنى للفريق الاستفادة من يوم إضافي للراحة تأهباً لخوض مباراة العودة من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، مما يترك للريال ثلاثة أيام للراحة بدلاً من يومين.



وسيطرأ على رزنامة الفريق الملكي العديد من التغييرات في حال قبول هذا التعديل، حيث سيضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تقديم موعد كلاسيكو إياب كأس الملك و المقرر إقامته في الـ27 من شهر فبراير/شباط يوماً واحداً، ما يعني أن لاعبي برشلونة وريال مدريد لا يملكون إلا يوماً واحداً للراحة قبل كلاسيكو إياب الدوري، لذلك فقد يتم تقديم موعد المباراة إلى 26 من الشهر نفسه.



ويُمني فريق العاصمة الإسبانية النفس في تخطي المواجهات الصعبة، سواء على صعيد دوري أبطال أوروبا أمام وصيف بطل الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد، أو في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، وذلك من أجل المنافسة على التتويج بألقاب هاتين المسابقتين هذا الموسم بعد ابتعاد المنافسة بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة على لقب الدوري الإسباني، حيث يغرد الأخير وحيداً في صدارة جدول ترتيب "الليغا" برصيد 58 نقطة بفارق 15 نقطة عن الفريق الملكي الذي يحتل المركز الثالث.