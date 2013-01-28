فهد الهريفي كنت مع زوجتي وليس مع امرأة غريبة

نفى لاعب المنخب السعودي ونادي النصر سابقا فهد الهريفي صحة المعلومات المتعلقة بالصورة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" التي تظهره في أحد مطاعم الرياض مع فتاة وتتهمه بأنه يجلس بصحبتها في خلوة غير شرعية، وقال عن الصورة التي نشرت كانت له مع زوجته معتبرا أن نشرها "لا يجوز .. وفيه تدخل في حياتي الخاصة".و أكد الهريفي في حديث لقناة "العربية" أنه تفاجأ بالموضوع الذي وصفه بأنه صورة "للتعصب الرياضي" والتعدي على الحريات الشخصية.

وقال: "تصوير محارم من تختلف معهم بالرأي، أعتقد أنه تعد كبير.. وهذا لا يأتي إلا من الاحتقان والتعصب.. فصار الخطأ صوابا والصواب خطأ".موضحا أنه كان "مع زوجته في مكان عام ومحترم مثله مثل كثير من العائلات". وتساءل: "هل مصيبتي أنني كنت مشهوراً؟".



وأضاف: "كنت أجلس في مكان عام محترم، وزوجتي محتشمة، ثم يأتي متعصب معتد ويقول: "فضيحة الهريفي.."، أنا لا أدري أين قيمنا وقيم ديننا؟.. هل التعصب يدفعك إلى تتبع العورات ويجعلك تفتري على الناس؟ أنا أعتقد أن هذه لم تعد رياضة"، وكشف لاعب النصر السابق بأنه سيتقدم بشكوى ضد من نشر الصورة، لافتا "إن الرياضة لا يجب أن تصل للعورات، إذا كانت مثل هذه الأفعال تظهر في المجتمع السعودي المعروف بتدينه، فماذا سيحدث في المجتمعات الأخرى؟". وتابع: "سأتقدم

بالشكوى لله سبحانه تعالى وأقول حسبي الله ونعم الوكيل، واستشهد بقول الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون".