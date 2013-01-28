كريستيانو رونالدو في حديث مفاجئ برشلونه فريق عظيم آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 21:04 - GMT 18:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04 المصدر: غزة - محمود زقوت

أشاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الكروي بنادي ريال مدريد الإسباني، بمستوى نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة الكلاسيكو المرتقبة التي تقام بين الفريقين، الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.



جاءت تصريحات كريستيانو على هامش مباراة الفريق أمام خيتافي والتي انتهت لصالح البلانكوس بنتيجة (4 -صفر) لحساب الأسبوع الـ ٢١ من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" .



واعترف نجم ريال مدريد بصعوبة المهمة أمام برشلونة في لقاء الكأس، مؤكداً بأن فريقه سيلعب أمام أحد أكثر الفرق صعوبة في العالم، واصفاً ليلة مواجهة "برشلونة" بالعظيمة، على حد تعبيره.



وتمنى رونالدو لو أن فريقه يخرج بنتيجة إيجابية من ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي قائلاً: " سوف يغيب عنا العديد من اللاعبون الأساسيون لكن ذلك ليس عذر، علينا تقديم مباراة جيدة لأن البارسا فريق عظيم".



ولا يخفي المهاجم البرتغالي رغبته في تحسين معدله التهديفي مقارنة بالعام الماضي، حيث رفع رصيده خلال مباراة خيتافي إلى 21 هدفاً، احتل بها المركز الثاني على لائحة أفضل هدّافي الدوري.



وسطّر جناح ريال مدريد بأهدافه في مرمى خيتافي اسمه بأحرف من ذهب، إذ وصل إلى الهدف رقم 303 في تاريخه خلال مسيرته الناجحة مع أندية سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، إضافة إلى ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني والذي أحرز له 179 هدفاً من أصل 175 مباراة خاضها خلال الثلاث سنوات التي قضاها في أسوار النادي الأبيض ليقترب رويداً رويداً من لقب أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد.