ميسي يحقق حلم طفل فلسطيني

ميسي بطل الأعمال الإنسانية

رسم نجم نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، البسمة على محيا الطفل الفلسطيني فادي إبراهيم جبارة بعد أن أهدى له رسالة تحمل صورته، إضافة إلى التوقيع الخاص به.وأشار إبراهيم جبارة والد الطفل "فادي" إلى أنه قد تلقى رسالة من اللاعب الأفضل في العالم ليونيل ميسي تحمل التوقيع الخاص به، ما أدخل البهجة والسرور على قلب الطفل.وسرد والد الطفل قصته مع رسالة ميسي قائلاً: "منذ أسابيع قليلة ألح نجلي فادي عليَّ كثيراً كي أرسل رسالة إلى معشوقه الأول في كرة القدم ليونيل ميسي عن طريق ناديه الإسباني، طلبت منه خلالها أن يرسل للطفل صورة له تحمل توقيعه الخاص.وأكد جبارة ابن مدينة الطيبة المحتلة بأن اللاعب الأرجنتيني قد رفض تجاهل الطفل فادي الذي أرسل رسالة خاصة بنجم برشلونة ليونيل ميسي منه كُتب فيها "أنا أحبك يا ميسي، فادي جبارة" حيث قام بالرد عليه سريعاً.ومضى والد الطفل قائلاً: "بعد عدة أسابيع لم أتوقع أن أفتح صندوق البريد لأجد رسالة من النادي الكتالوني موقعة من نجمهم الأول ليونيل ميسي" مشيراً إلى أن هذه الرسالة قد ساهمت في تحقيق حلم نجله.

ويتمتع اللاعب الأرجنتيني بعلاقة وطيدة مع جمهوره في الدول النامية، فضلاً عن قيامه بالعديد من الأعمال الإنسانية، إذ يشتهر نجم نادي برشلونة بحبه للأعمال الخيرية، حيث قام بإنشاء مؤسسة "ليو ميسي" الخيرية عام 2007، وأطلق منذ فترة قصيرة مؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال المصابين بنقص في هرمونات النمو، كما تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة لليونسيف في عام 2010.



كما سجل ميسي مؤخراً العديد من المواقف الإنسانية الراقية، بدءاً من مساعدته للطفل المريض فاكوندو فرانكو والذي يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، مروراً بتحقيق أمنية الفتى الإسباني ألفونسو جارسيا أحد المصابين بأشد أنواع السرطان فتكاً الذي تمنى مشاهدة ميسي، انتهاء بتحقيق أمنية المسن ميغيل بالاتسار غارسيا (85 عاماً) الذي تعافى من مرض شاغاس مؤخراً باستقباله في ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.