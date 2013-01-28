وزير الرياضة الجزائري يصف خروج بلاده من كأس إفريقيا بالعار آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 المصدر: الجزائر - د ب أ

وصف محمد تهمي وزير الشباب والرياضة الجزائري خروج منتخب بلاده المبكر من بطولة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بجنوب إفريقيا بـ"العار" و"المخزي".



وكانت الجزائر أول منتخب يقصى من الدور الأول في البطولة، بعد خسارتين أمام تونس صفر/1 ثم توجو صفر/2، لتتذيل المجموعة الرابعة بدون رصيد.



وقال تهمي في تصريحات نقلتها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاثنين على هامش زيارة قادته إلى ولاية معسكر غرب البلاد، إن المنتخب تلقى صفعة في جنوب إفريقيا بعد خروجه من الدور الأول، وإن ما حدث "خيبة أمل كبيرة".



وأضاف "الإقصاء المبكر بهذه الطريقة غير مشرف، وما حدث عار، والوجه الذي ظهر به المنتخب في المباراتين اللتين خسرهما شاحب جدا، ولا يرقى إلى مستوى الإمكانات الموضوعة تحت تصرفه. كنا نتمنى الذهاب إلى الدور الثاني، لكن يجب الاعتراف بأننا نملك بطولة متواضعة، ولم نعد قادرين على تكوين اللاعبين فضلا عن ضعف تسيير الاتحاد، وهو ما جعل المنتخب الوطني يدفع الثمن".



وتابع "الميزانية المخصصة لولاية معسكر تعادل ميزانية منتخبات الدول التي هزمت المنتخب الجزائري، الذي خرج من الدور الأول من المنافسة القارية".



وشدد الوزير تهمي على أن مشكل كرة القدم الجزائرية، مشكل رجال وليس أموال، واعدا بتشديد القبضة على ما وصفه بـ"المافيا" التي تعبث بالمال في الأندية وتديره كما تشاء.