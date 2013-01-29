أحمد حسن مصير الدوري غامض واللاعبون يفكرون في الرحيل

أكد نجم خط وسط نادي الزمالك أحمد حسن أنه حزين لما تشهده مصر حاليا من عدم الاستقرار بسبب الأحداث الساخنة التي تعيشها بعض محافظات مصر، معربا عن تعازيه لأهالي الضحايا في محافظتي السويس وبورسعيد.



وأضاف قائلا لـ"العربية.نت": "أنا وجميع المصريين نتمنى استقرار الأمور وعودة الحياة إلى طبيعتها في الشارع المصري، بعدما أزعجنا سقوط قتلى ومئات المصابين في التصادمات التي حدثت خاصة في مدن القناة".







وأشار كنا نتوقع عودة الدوري يوم 2 فبراير المقبل كما أعلن مسؤولو اتحاد الكرة، ولكن حتى الآن مازال استئناف الدوري في علم الغيب، مشيرا إلى أن الجميع كان ينتظر القصاص العادل، وإن كنت من الأساس لا أرى أن هناك علاقة بالقصاص واستئناف النشاط الكروي، وهذا كان دور الدولة لأن القضاء هو من يتولى الأمر.



وقال أحمد حسن إن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم، وكلما شعرنا بأن الاستقرار والهدوء يعود إلى ربوع مصر نفاجأ باشتعال الأحداث وسقوط قتلى ومصابين، مؤكدا أن الظروف التي نعيشها حاليا أصابتنا بحالة من الإحباط الشديد وجعلت الكثير من اللاعبين يفكرون فى الرحيل.