الأخضر يستعد للصين بقائمة شابة

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الإسباني خوان لوبيز كارو القائمة التي ستبدأ، الجمعة المقبل، معسكرا إعداديا لمباراة المنتخب الأخضر أمام ضيفه المنتخب الصيني في انطلاق التصفيات المؤهلة إلى أمم آسيا التي ستستضيفها أستراليا 2015.



وضمت القائمة التي قدمها كارو في مؤتمر صحافي حضره رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد 28 اسما هي: وليد عبدالله وعبدالله السديري وفوازالقرني وفهد الثنيان في مركز حراسة المرمى، وسلطان البيشي وحسن معاذ وعلي الزبيدي وأسامة هوساوي وعمر هوساوي وكامل الموسى وأحمدعسيري ومنصورالحربي وياسر الشهراني في خط الدفاع، وسعود كريري وإبراهيم غالب ومصطفى بصاص وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وفهدالمولد ويحيى الشهري ونواف العابد وسالم الدوسري في خط الوسط، ونايف هزازي وناصر الشمراني ويوسف السالم وسلمان المؤشر في خط الهجوم.



ويبدو على القائمة التي سيتم استبعاد أربعة أسماء منها قبل بداية المعسكر الميل إلى تدعيمها بالدماء الشابة، فيما فضل المدرب كارو استبعاد قائد المنتخب السعودي في كأس الخليج الأخيرة المهاجم ياسر القحطاني كذلك رفاقه المهاجم محمد السهلاوي والمدافع أسامة المولد ولاعب الوسط أحمد عطيف، والذين يصنفون على أنهم من أهم الأسماء في السنوات الأخيرة، مفضلا الاستعانة بلاعبين شباب ليصبح لديه فريق مليء بالشباب معدل أعماره لا يتجاوز 24 عاما.



وأشار كارو إلى أنه فضل استدعاء أسماء شابة في مهمته الأولى كمدير فني للمنتخب السعودي، وقال: "أحترم كل الأسماء التي لم يقع اختيارنا عليها، أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة تحتاج أسماء جديدة"، مضيفا "أنا لا أريد من اللاعبين أن يؤدوا بنسبة 60 بالمئة بل أريد لاعبين يؤدون في الملعب بمجهود يتجاوز 120 بالمئة، هذا ما سيسهل مهمتنا ويجعلنا ننتصر".



إلى ذلك امتدح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد التغييرات التي أجراها المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، وقال في تصريحات خاصة إلى "العربية نت" عقب مؤتمر إعلان القائمة: "حينما أحضرنا كارو كنا نطمح إلى تجديد دماء المنتخب، لدينا الآن منتخب شاب فيه أربعة لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، لدينا استراتيجية قوية للمستقبل، وكنا بحاجة ماسة إلى هذا التغيير، وهو ما تم"، وأكد عيد أنهم كاتحاد لم يكونوا راضين أبدا عن أداء لاعبي المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة، وقال: "نعم لم نكن راضين عن أداء اللاعبين، النتائج كانت تؤكد ذلك، الآن نحن في مرحلة جديدة، والمستقبل أمامنا".



يذكر أن المنتخب السعودي سيلاقي الاتفاق وديا، الأحد المقبل، في الدمام قبل أن يستضيف المنتخب الصيني في بداية مشوار "الأخضر" في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا الأربعاء 6-2-2012 في الدمام.