الجزائري مصباح ينفي الإساءة لـأليغري آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

نفى الجزائري جمال مصباح المنتقل حديثاً لنادي بارما الإيطالي ما نسبته إليه وسائل إعلام إيطالية حول الإساءة بتصريحاته لمدربه السابق في ميلان ماسيمايلينو أليغري.



وأكد مصباح في حديث لشبكة "سكاي سبورت الإيطالية" بأنه لم يتحدث عن أليغري بأي تصريحات مسيئة، موضحاً بأنه يكن كل الاحترام لميلان ولمدربه وجماهيره.



وكانت وسائل إعلام إيطالية قد كشفت عن تصريحات انتقد فيها مصباح مدربه أليغري، بعد قرار الاستغناء عنه، ومبادلته مع كريستيان زاكاردو الذي انتقل في المقابل لميلان.



وأشار مصباح، المتواجد حاليا مع المنتخب الجزائري لخوض غمار كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في جنوب إفريقيا، إلى أنه سعيد بانتقاله لفريقه الجديد بارما، ويأمل في استعادة مستواه.



واعترف مدافع ميلان السابق أنه كان يتعرض للتجاهل من قبل أليغري الذي أبقاه على دكة البدلاء في أكثر من مناسبة، الأمر الذي أثر بالسلب على مردوده الفني في المباريات.



وأشار إلى أن قرار رحيله عن ميلان كان بسبب شعوره بعدم وجود أي مكان له في التشكيلة الأساسية، لذلك آثر الرحيل عن ميلان وبدء رحلة احترافية جديدة مع بارما.



وعبر مصباح عن سعادته باللعب بجوار مواطنه اسحاق بلفوضيل الذي يقدم مستويات فنية رائعة مع فريقه الايطالي، معربا عن أمله في السير على خطاه وتقديم نفس المستويات.



وكان مصباح قد تعرض في أكثر من مناسبة لهجوم لاذع من بعض وسائل إعلام إيطالية بسبب مستواه الفني مع الميلان، لدرجة أن بعضها أوضحت أن مصباح يعد الحلقة الأضعف في دفاع ميلان كونه يرتكب بعض الأخطاء خلال تلك المباريات.



يذكر أن مصباح انتقل الأسبوع الماضي لصفوف بارما الايطالي بعدما وقع عقدا لمدة أربعة سنوات ونصف، حيث من المقرر أن يلتحق بصفوف بارما عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا الحالية.