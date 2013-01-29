الدوري حلم كاذب آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

كل التصريحات التي تخرج من الجبلاية تحمل الخبر السعيد بان ضربة بداية الدوري في موعدها يوم 2 فبراير القادم.. وهناك حالة طوارئ بالطبع ليست كحالة الطوارئ المفروضة حاليا علي مدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد.. بسبب الفوضي التي اجتاحت مدينتي بورسعيد والسويس خلال ال48 ساعة الماضية.. حالة طوارئ الجبلاية وردية وكلها حنيه.. وكأنهم في بلد غير البلد.. وهم معذورون.. لانهم يستعدون بصدق من اجل ان يولد جنين الدوري من رحم المعاناة.. بعد حمل جملي يقترب من العامين!! والمؤكد أنه سيكون حملاً كاذباً في النهاية!!







.. بينما حالة الطوارئ التي تعيشها مدن القناة توضح بالفعل نتائج التصرفات والافعال الطائشة التي جعلتنا نعيش حالة من الفوضي والصراعات وسقوط عشرات من القتلي ومئات من المصابين وكأننا اعلنا الحرب علي انفسنا داخل البلد الواحد!!







اكذوبة الطرف الثالث او الطرف الخفي اصبحت حقيقة لاننا لا نعلم السبب الحقيقي وراء كل تلك الاحداث الدامية والمؤسفة التي تشهدها دولة كانت وستظل من اهدأ وأأمن دول العالم.. وما نمر به حاليا هو نتاج تخلف ثقافي وفكري واجتماعي استمر لمدة تزيد علي 30 سنة.. خنعنا فيها لإدارة فاسدة بمزاجنا.. ورضينا بالفتات من الحرية.. واستعذبنا القهر النفسي.. وعندما قام الشباب بالثورة والاطاحة بهذا النظام.. ضل الجميع الطريق وكان من الطبيعي ان يحدث ما يحدث حاليا !!



والسؤال الذي يفرض نفسه هل تحدث المعجزة وتقام بطولة الدوري تحت حظر التجوال او يفرض عليها قانون الطوارئ اسوة بما حدث في بورسعيد والسويس والاسماعيلية بدليل ان الاسماعيلية لم تشهد اي حوادث عنف ومع ذلك ¢اخدوها في الرجلين¢ كما نقول في الامثال!!







اتصور ان حالة القرف التي يشعر بها كل مصري الان تجعلنا لا نفكر في أي شئ سوي الخروج من الكهف المظلم والمرعب الذي ساقنا البعض اليه.. لم يلتفت رجال الجبلاية الي قرار وزير الرياضة العامري فاروق بتأجيل المؤتمر الخاص بقانون الرياضة الجديد بسبب الاحداث المؤسفة.. ولم يلتفتوا الي الحزن العام الذي يسود البلاد بسبب سقوط القتلي والجرحي وتوقف الحال وانهيار البورصة.. صحيح اننا في امس الحاجة للعودة الي الحياة الطبيعية واستئناف كل الانشطة وليس الدوري فقط.. ولكن لا نريد دوري مفروضا عليه قانون الطوارئ.. او حظر التجوال!!



نقلاً عن صحيفة"الجمهورية"المصرية

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