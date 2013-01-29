الصن تنحى يا برشلونة العيناوية هم ملوك التيكي تاكا

أثار الهدف الذي سجله لاعب الفريق الكروي الأول بنادي العين الإماراتي يوسف موسى في مرمى فريق عجمان، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، السبت الماضي، في افتتاح المرحلة الـ ١٥ من الدوري الإماراتي لكرة القدم، موجة من الإعجاب الشديد في الأوساط الرياضية حول العالم.



ولم تتردد العديد من الصحف البريطانية في التعبير عن قيمة الهدف الذي أحرزه فريق العين في مباراة عجمان التي أقيمت على ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، حيث طغت الإشادة بلاعبي العين على الصفحات الأولى من كبرى الصحف البريطانية.



وانتشر الهدف كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وسط موجة من الإعجاب اللامتناهي ، إذ أظهر رواد هذه المواقع إعجاباً شديداً بالهدف، كما اتخذت وسائل الإعلام الإسبانية من هذا المقطع مادة إعلامية.



وأبدت صحيفة "الصن" البريطانية إعجابها الشديد بالهدف الذي سُجل بعد 19 تمريرة قصيرة بين لاعبي الفريق العيناوي دون أن يلمسها أي من لاعبي فريق عجمان.



وعنونت الصحيفة البريطانية: "تنحى جانباً يا برشلونة .. العيناوية هم ملوك التيكي تاكا الجدد" ؛ وذلك في إشارة إلى تطبيق نادي العين الإماراتي لأسلوب "التيكي تاكا" الشهير الذي ينتهجه فريق برشلونة، والذي يعتمد على التمريرات القصيرة السريعة والتحرك المنظم بدون كرة.



من جانبها أشادت صحيفة "التلغراف" البريطانية بالأسلوب الخططى الذى انتهجه العين خلال مباريات الدورى المحلى والذي مكنه من اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، حيث اعتمدت الصحيفة في رأيها هذا على طريقة الهدف الرابع الذى سجله العين أمام عجمان بعدما اشترك كل لاعبى الفريق فى صناعة الهدف بما فيهم حارس المرمى.



ولم يختلف رأي صحيفة "الغارديان" عن سابقتيها، حيث أشارت إلى أن طريقة الهدف قد حظيت بإعجاب الجميع، إذ انتشر الهدف الرابع للعين بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شبهت "الغارديان" هذا الهدف بهدف سابق تم عرضه على الموقع الإلكتروني للصحيفة والذي تم تسجيله بواسطة فريق الشباب بنادي غيانينا اليوناني.



من جهته، صنف موقع "جو" الالكتروني الرياضي الهدف ضمن الأهداف الأعظم، مقدماً اعتذاره الشديد لنادي العين بالقول: "نادي العين، نحن نعتذر من القلب؛ كنا نظن بأن برشلونة هو النادي الوحيد في العالم الذي يجيد التيكي تاكا".