الكنزاري مدرباً جديداً للترجي التونسي آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: تونس – رويترز

أعلن نادي الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، تعيين ماهر الكنزاري مدرباً جديدا للفريق.



وسيخلف الكنزاري البالغ من العمر 39 عاما، والذي استقال من تدريب السيلية القطري مساء الاثنين، المدرب السابق نبيل معلول الذي انفصل عن النادي بالتراضي في وقت سابق هذا الأسبوع.



وقال الترجي في بيان بموقعه على الإنترنت: "أصبح ماهر الكنزاري المدرب الجديد للترجي. تم التوصل لاتفاق ليقود الكنزاري الفريق الأول".



والدوري التونسي الذي يحمل الترجي لقبه في السنوات الأربع الماضية متوقف حالياً بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الافريقية بجنوب افريقيا حيث يواجه توجو يوم الأربعاء في مباراة من أجل حسم تأهله لدور الثمانية.



ويتصدر الترجي بطل إفريقيا السابق المجموعة الأولى من الدوري بفارق نقطة واحدة أمام غريمه النادي الإفريقي.



وقاد معلول الترجي إلى لقب دوري أبطال افريقيا في 2011 لكنه خسر في نهائي 2012 أمام الأهلي المصري.