الهلال يتسلح بأوزيا والنصر يهدد بالراهب

يكتسب "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي غداً الأربعاء في المرحلة الـ"18" من الدوري السعودي أهميةً كبيرة للفريقين، رغم تباين الطموح بينهما.



فالهلال، الباحث عن استعادة نغمة الفوز بعد تعادله مع الاتفاق في المرحلة السابقة، يسعى لمواصلة المنافسة على اللقب بعد تعثر المتصدر الفتح بتعادله مع الأهلي.



ويدخل الهلال اللقاء وسط تذبذب كبير بمستواه أدى لتعالي أصوات الانتقاد على عمل الإدارة والمدرب الفرنسي كومبواريه بسبب عدم معالجته للأخطاء الدفاعية القاتلة والتي كلفت الفريق خسارته لنقطتين في مباراته أمام الاتفاق.



ودعم الفريق صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بالمدافع البرازيلي أوزيا والكولومبي جوستافو اللذان حلا كبديلين للسنغالي مانغان الذي انتقل لساندرلاند الإنكليزي والمغربي عادل هرماش.



وتنفس كومبواريه الصعداء بعد أن ابدى المدافع البرازيلي أوزيا المنتقل حديثاً للفريق جاهزيته التامة للمشاركة في الخارطة الأساسية لاسيما بعد تعرض المدافع ماجد المرشدي للإصابة والتي قد تمنعه من المشاركة في لقاء الديربي، وتأكد غياب عبداللطيف الغنام وعبدالعزيز الدوسري ويحيى المسلم للإصابة، فيما لم تتضح الرؤية حول مشاركة لاعب الوسط نواف العابد بعد شفاءه من الإصابة.



ويعتبر ديربي الرياض فرصة لا تعوض لإعادة الاجواء المستقرة داخل المعسكر الأزرق, لاسيما وأن خسارة الهلال من النصر وفوز الفتح على الشباب سيوسع الفارق بينهما إلى سبع نقاط قبل نهاية الدوري بثمان جولات.



وفي المقابل تسود حالة ارتياح كبيرة داخل المعسكر الأصفر بعد نجاحه بتحقيق فوز صعب على التعاون في المرحلة الماضية بالرغم من تأخره بهدفين نظيفين, إضافة إلى ارتفاع المستوى الفني للفريق منذ تولي الأوروغوياني كارينيو الدفة الفنية للفريق.



ويفقد النصر في مواجهة الغد عنصرين مهمين في تشكيلة المدرب كارينيو وهما: المدافع محمد عيد وخالد الزيلعي بسبب الإيقاف، فيما تأكدت مشاركة المدافع البحريني محمد حسين والمهاجم حسن الراهب المنتقلان حديثاً إلى النادي.



ويعول الفريقان كثيراً على لاعبيهما الأجانب، حيث يبرز في الهلال البرازيلي ويسلي لوبيز، والمحترف الكولومبي جوستافو بوليفار الذي قدم مستوى مميزاً في مباراته الأولى أمام الاتفاق، وعلى الجانب النصراوي قدّم البرازيلي باستوس نفسه بشكل مثالي من خلال أول لقاءين شارك بهما مع الفريق أمام الأهلي والتعاون والذي نجح بتسجيل هدف في كل مباراة، في حين يضل المصري حسني عبدربه أبرز اللاعبين الاجانب في الفريق وصاحب التأثير القوي على الوسط النصراوي خلال منافسات هذا الموسم.