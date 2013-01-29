جماهير أرسنال لـفينغر ارحل

طالبت جماهير أرسنال الإنكليزي إدارة ناديها بالعمل على إنهاء خدمات المدير الفني للفريق ارسين فينغر، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق إلى جانب عدم تتويجه بأي بطولة في السنوات الأخيرة.



وقالت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، اليوم، إن "جماهير أرسنال جادة هذه المرة في مطلبها، حيث رفعت لافتات كبيرة تطالب فينغر بالرحيل عن أرسنال".



وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير أبدت امتعاضها الكبير من فشل الفريق في تقديم أداء جميل كما كان يفعل سابقاً، الأمر الذي بات معه رحيل فينغر ضرورياً.



وصبت الجماهير غضبها على فينغر بسبب تفريطه في أغلب نجوم الفريق لصالح الفرق الأخرى سواء في إنكلترا أو خارجها.



ويعيش أرسنال موسماً صعباً للغاية، فهو يحتل المركز السادس في الدوري واحتل المركز الثاني في مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وخرج من كأس رابطة المحترفين أمام نادٍ مغمور، وينافس حالياً على لقب واحد هو كأس الاتحاد.



وختمت "الدايلي ميل" في تعليقها على اللافتات التي رفعتها جماهير أرسنال، بأن خطوتها جادة هذه المرة، وأنها تعي ما تقوم به، مع إيمانها الكبير بأن وقت رحيل فينغر قد حان.



ولم يحقق فينغر أي لقب مع أرسنال منذ ثمانية أعوام، مع العلم أنه يتولى تدريب الفريق منذ ١٧ عاما، كما أنه يتحصل على 7 ملايين يورو فقط مع أرسنال في الموسم الواحد.



إلى ذلك، كشفت "الدايلي ميل" عن نية ريال مدريد الاستفادة من خدمات فينغر، خصوصا مع وجود مؤشرات كبيرة حول رحيل مورينيو عن الفريق الملكي.



وأوضحت أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يحاول إقناع فينغر الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 2014 مع أرسنال بتركه وتولى تدريب ريال مدريد.



ووعده بيريز، بتوفير كل الدعم والمساندة، وإنهاء كل الصفقات التي يريدها من أجل بناء منافسة قوية على الألقاب المختلفة.



وربطت العديد من وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية بين فينغر وريال مدريد، إذ إن رئيس النادي الملكي يراه أفضل خيار في حال رحيل مورينيو نهاية الموسم.