خاليلوزيتش لا يستبعد رحيله عن تدريب منتخب الجزائر

ألمح المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية مغادرة رئاسة الإدارة الفنية للمنتخب الجزائري لكرة القدم بعد الخروج المبكر للجزائر من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، المتواصلة حالياً بدولة جنوب إفريقيا إلى غاية 10 فبراير/شباط المقبل، وذلك بالرغم من الدعم الذي لا يزال يلقاه من رئيس اتحاد الكرة الجزائري، محمد روراوة، وشريحة واسعة من الجماهير الرياضية الجزائرية.



وقال خاليلوزيتش، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الثلاثاء، بمدينة روسنتبرغ الجنوب إفريقية: "أملك عقدا معنويا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليس تعهد على الورق فقط ...فصحيح أن عقدي ينتهي سنة 2014، ولكن مثلما يمكن أن أواصل مهامي إلى غاية النهاية فمن الممكن أيضاً أن أتوقف".



وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، قد جدد الثقة في المدرب خاليلوزيتش بعد اللقاء الذي جمعهما، أمس الاثنين، حيث رأى المسؤول الأول على الكرة الجزائرية أن قرب موعد التصفيات الإفريقية لمونديال 2014 المقررة في شهر مارس/آذار القادم يدعو لضرورة عدم إحداث التغيير في رئاسة الجهاز الفني للمنتخب.



ولكن خاليلوزيتش ترك الانطباع أن مستقبله على رأس الادارة الفنية لمنتخب "محاربي الصحراء" سيتحدد بعد اللقاء الثاني الذي سيجمعه قريباً بروراوة، بحيث أشار خاليلوزيتش في هذا الشأن: "اتحاد الكرة الجزائري سيقول أشياء وأنا أيضا عندي ما أقوله.. وعلى أية حال لست من الذين يتشبثون بالمناصب".



وكانت الجزائر قد خرجت رسمياً من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2013، بعد تلقيها هزيمتين متتاليتين أمام كل من تونس(صفر-1) و توغو (صفر-2) لحساب المجموعة الرابعة. وستخوض غداً الأربعاء مباراة شكلية أمام كوت ديفوار الذي ضمن تأهله للدور ربع النهائي بتحقيقه لانتصارين اثنين على توغو (2-1) وتونس (3-صفر).