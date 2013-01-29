خير خلف لخير سلف آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

منذ فترة ليست بالقصيرة، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، يعمل على إرساء مجموعة من الأسس والمبادىء، حتى يقوى بها العمل الاداري في المنظومة الكروية البحرينية، وهو بالتوجه ليس بالغريب على القيادي «الأمين» على مصلحة كرة مملكته، إن كان خلال الفترة التي امتدت ما يقارب الـ 15 عاما محاولا فيها تذليل كافة الصعاب، لايجاد المتنفس أو البصيص من الضوء لتضع كرة البحرين قدمها في المسار الصحيح، أو حتى بعد اعلانه الابتعاد خلال المرحلة المقبلة عن كرسي الرئاسة، وبقائه داعما مؤيدا لقرارات النجاح التي لها أن تضيف المزيد من الأسس والثوابت لتقوية بنية تحتية تخدم ما استجد من طموحات.



لقد وضع سلمان بن ابراهيم ثقته في العديد من الأسماء، التي فرضت لاحقا اسمها في المؤسسات القارية والدولية، وهي بالنظرة الدقيقة الصائبة التي تتجه الى صناعة أمجاد جديدة للكرة البحرينية على المستوى الخارجي، فإن تؤثر المملكة الصغيرة في الحجم على ما يتاح من قرارات قارية ودولية، هو النجاح بعينه للمنظومة الكروية البحرينية، ومرحلة مفصلية، اقنعت القياديين في الخارج بما يمكن أن تقدمه الكفاءات البحرينية وعلى جميع المستويات.



لم يعد بالغريب أن يتولي الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم خلال السنوات الاربع القادمة، قياسا بالخبرات التراكمية الميدانية التي انتهل منها خلال السنوات الثماني الماضية، وهو بالتوجه المنطقي والخيار الواقعي، حتى تستفيد البحرين وكرتها مما سبق التعامل معه من أحداث ومناسبات، ويكفي الاشارة في هذا الاتجاه الى ما يتمتع به علي بن خليفة من كفاءة قيادية وفكر تنظيمي، جسده خلال المرحلة الماضية من خلال الثقة الكبيرة التي ارتبط بها مع رئيس اتحاد الكرة الحالي.



لم يتردد الشيخ سلمان بن ابراهيم في أكثر من مناسبة بالتعزيز والاشادة من المكانة التي يتمتع بها الشيخ علي بن خليفة، وما يتمتع به من قدرات قيادية تصب في مصلحة كرة البحرين، ايمانا منه بالمستوى الكبير من النضج الاداري والتقييمي الذي يتمتع به رؤساء الأندية البحرينية، وما يضعونه نصب أعينهم من رؤى مستقبلية، لا تبتعد عن اختيار الشيخ علي بن خليفة ربانا لكرة القدم البحرينية قادم السنوات.



ان حالة الانسجام والهدوء التي عاشها اتحاد الكرة البحريني خلال السنوات الماضية، بعد ابتعادها عن الكثير من الصراعات على المناصب، التي كانت تؤرق العديد من الاتحادات الخليجية والعربية، لم تكن لولا حالة التوافق في الرؤى والافكار التي امتاز بها البيت الكروي البحريني، وهي نفسها التي يفترض أن تعزز من المكانة القادمة للربان الجديد، لا تحيد في أن يكون خير خلف لخير سلف.



نقلاً عن صحيفة "الأيام" البحرينية

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