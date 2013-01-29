صديقة كاسياس تشعل فتنة في ريال مدريد

أشعلت المذيعة الإسبانية سارة كاربونيرو ، صديقة حارس مرمى المنتخب الإسباني لكرة القدم إيكر كاسياس، التي تعمل مراسلة لقناة "تيليسينكو" التلفزيونية نار الفتنة في صفوف النادي الملكي، بعدما أكدت وجود خلافات بين البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ولاعبي الفريق.



وفجَّرت " كاربونيرو" مفاجأة من العيار الثقيل قبل يوم واحد من الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة قائلة: "مورينهو تسبب فى تحويل فريق الريال إلى أحزاب, أؤكد أن الكثير من لاعبى النادي الملكي فى الوقت الحالى ليسوا على علاقة جيدة مع المدرب البرتغالي, سوف ننتظر ونرى ماذا سيحدث الصيف المقبل".



وجاءت هذه التصريحات بمثابة رد مباشر وواضح على رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز الذي نفى بشكل قاطع وجود أي مشاكل بين لاعبي الفريق ومورينهو.



وبرهنت "كاربونيرو" المقربة من كاسياس صحة أقوال صحيفة "ماركا" والتي ذكرت خلال الأيام الماضية وجود خلافات داخل البلانكو، حيث نشرت مقتطفات من حديث دار بين اثنين من الأشخاص الذين ينتمون إلى النادي الأبيض و هما في حديث عن الاجتماع الذي جرى، الثلاثاء الماضي، بين فلورنتينو بيريز من جهة و إيكر كاسياس وسيرجيو راموس من جهة أخرى.



وكانت صحيفة "آس" المدريدية قد أشارت إلى أن مورينهو بات مقتنعاً بأن كاسياس هو "الجاسوس" الذي يسرب أسرار وخفايا الفريق الى وسائل الإعلام، كما اتهمت صحف أخرى قائد ريال مدريد بخيانة النادي الملكي عن طريق تسريب معلومات خاصة لخطيبته المذيعة الإسبانية سارة كاربونيرو والتي تعمل مراسلة لقناة "تيليسينكو" التلفزيونية.



وكانت كاربونيرو قد جذبت الأنظار أثناء تواجدها في كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا خلف مرمى إيكر كاسياس، حيث تعرضت آنذاك لانتقادات لاذعة عقب خسارة الماتادور أمام سويسرا في افتتاح مشواره بالمونديال؛ بداعي أن وجودها أدى إلى تشتيت القائد المخضرم، ومنذ ذلك الوقت تقريباً باتت مذيعة "تيليسينكو" تقف بجوار الخط الجانبي للملعب بدلاً من الخط الخلفي؛ بيد أن الحارس الإسباني قاد منتخب بلاده للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يذهب ليهدي كاربونيرو اللقب أمام ملايين المشاهدين.



كما سبق وأن توّجت بلقب أفضل مذيعة إسبانية في عام 2010 والتي يطلق عليها "جولدن جالان" ، لتنضم هذه الجائزة إلى سلسلة الجوائز الأخرى التي تزخر بها خزانتها؛ وذلك تقديراً لجهودها الكبيرة في تغطية أخبار المنتخب الإسباني في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.