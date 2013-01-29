كاسياس مهدد بـعقوبة لخرقه القوانين آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

كشفت تقارير صحافية اسبانية أن حارس مرمى الفريق الكروي الأول في ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس قد يواجه عقوبة أو غرامة مالية بسبب قيادته لسيارته وهو يضع الجبيرة على يده.



ونقلت التقارير عن مسؤولين في المديرية العامة للسير في مدريد أنه في حال التأكد من قيام كاسياس بقيادة سيارته في الطريق العام، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المعروفة بحقه.



لكن المسؤولين أنفسهم أوضحوا أنهم لا يعرفون حقا مكان تواجد كاسياس إبان قيادته للسيارة، ولكن إذا ما تبين لهم أنه قادها في المدينة أو بسرعة كبيرة أو غير ذلك من تلك الحالات فإنه سيخضع لتلك الإجراءات التي تتراوح بين الغرامات المالية وسحب رخصة القيادة.



وانتشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة صورة توضح قيادة كاسياس لسيارته الشخصية، في حين كانت الجبيرة موضوعة على يده.



وتعرض كاسياس الأسبوع الماضي لكسر في أصبعه خلال مشاركة فريقه في مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا الذي جمعه مع فالنسيا على أرضه ووسط جماهيره.



وخضع كاسياس للتدخل الجراحي في أصبعه، حيث من المقرر أن يبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.



يذكر أن لاعبي ريال مدريد ساندوا قائدهم كاسياس في مباراة خيتافي الأخيرة في الدوري، وذلك من خلال دخولهم أرض الملعب وهم يرتدون قمصانا كتب عليها "أنيمو ايكر" أي ندعمك ايكر.