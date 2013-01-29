كلاسيكو إسبانيا هادئ بسبب غياب بيبي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة من شتى بقاع الكرة الأرضية، غداً الأربعاء، صوب ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ، معقل فريق ريال مدريد، الذي سيحتضن مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.



ومع اكتمال صفوف نادي برشلونة، فإن غريمه التقليدي يعاني من العديد من الغيابات في مباراة الغد المؤثرة للغاية، حيث يغيب عن المباراة حارس مرمى الفريق العملاق إيكر كاسياس للمرة الأولى منذ عام 2002، إضافة إلى المدافع البرتغالي بيبي، كما يغيب أيضاً الثلاثي سيرجيو راموس والبرتغالي فابيو كوينتراو والأرجنتيني آنخل دي ماريا بداعي الإيقاف.



وتوقعت صحيفة "الموندو ديبورتيفو"الكاتالونية أن تتسم مباراة كلاسيكو كأس الملك بالهدوء، لاسيما في ظل غياب المدافع الدولي البرتغالى بيبي عن المباراة بداعي الإصابة.



وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن غياب المدافع البرتغالي الشرس قد يساهم في عدم خروج المباراة عن الإطار الرياضي كما حدث في العديد من المباريات الأخيرة التي جمعت الغريمين، حيث يعتبر بيبي واحداً من أكثر اللاعبين غير المفضلين لدى جمهور برشلونة.



وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الصحيفة، فإن بيبي أكثر اللاعبين حصولاً على البطاقات الملونة خلال المواجهات الكلاسيكية الأخيرة بواقع ست بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين.



ودأب مدافع ريال مدريد على ارتكاب الأخطاء خلال مباريات الفريقين، والتي لطالما اشتكى منها نجوم "البلوغرانا"وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ تعتبر واقعة الدهس الشهيرة على يد نجم برشلونة الأول واللاعب الأفضل في العالم هي الأشهر خلال المبارة ، حيث طالب آنذاك نحو 94% من مشجعي الكرة الاسبانية فرض عقوبة على بيبي بعد أن أساء لاسم الريال من خلال أفعاله غير الرياضية المتكررة.



وبالرغم من عدم تواجد بيبي، فإن المباراة قد تشهد عنفاً من جانب الفريق الأبيض، خاصة في ظل تواجد تشابي ألونسو الذي تصدر قائمة أكثر لاعبي نادي ريال مدريد كرهاً عند لاعبي الغريم التقليدي للفريق الملكي برشلونة، وذلك وفقاً لتقرير أعدته مؤخراً صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وذكرت الصحيفة بأن ألونسو قد استحوذ على نصيب الأسد من درجة الكره داخل غرفة لاعبي البارسا، إذ تفاجأ المراقبون بدرجة كره لاعبي البارسا لألونسو على عكس المتعارف عليه، حيث يرى البعض منهم بأن مدافع النادي الملكي كليبر بيبي هو الأكثر عدوانية.