مانشستر يونايتد الإنكليزي أول ناد تبلغ قيمته 3 مليارات دولار آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: لندن ـ فرانس برس

أصبح مانشستر يونايتد، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أول ناد رياضي في العالم تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار أمريكي، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية.







ويتصدر يونايتد، بحسب المجلة الاقتصادية، الترتيب بفارق كبير أمام صاحب المركز الثاني وهو فريق دالاس كاوبويز الأمريكي لكرة القدم والذي قدرت قيمته بـ1ر2 مليار دولار.



وذكرت المجلة في تقريرها أنه "ورغم الانخفاض في أرباح الربع الأول بسبب تراجع إيرادات النقل التلفزيوني، ارتفع الإقبال على أسهم بطل الدوري الإنكليزي 19 مرة بفضل تحسن نسبة الأرباح وصفقات الرعاية الجديدة مع كانساي اليابانية ومصرف الصين للإنشاء، إضافة إلى إمكانية الحصول على المزيد من الإيرادات من الدوري المحلي (يتصدر يونايتد بفارق مريح عن جاره مانشستر سيتي) ودوري أبطال أوروبا (تأهل الى الدور الثاني حيث يواجه ريال مدريد الاسباني)".



ولعب الاقبال الكبير على شراء اسهم النادي (17 دولارا للسهم الواحد في الوقت الحالي) دورا في ارتفاع قيمة يونايتد والثروة الاجمالية لعائلة غلايزر الامريكية، مالكة النادي، والملياردير جورج سوروس الذي اشترى 5ر7 بالمئة من أسهم "الشياطين الحمر".