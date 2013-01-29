مباراة الفحص آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

أتفق مع الكثيرين بأن لقاء الغد الذي سيجمع الهلال بالنصر لا يمثل (على صعيد منافسات الدوري) أكثر من 3 نقاط الحصول عليها من قبل الهلال يعني استمراره منافساً على اللقب، بينما فوز النصر بها يخدم المتصدر الفتح إلى جانب أنه يفتح أبواباً أوسع للنصراويين لضمان بطاقة آسيوية، أما التعادل فيخدم الفتح والفرق التي تنافس النصر على البطاقة الرابعة (الأهلي والاتحاد والاتفاق).. ـ بعيداً عن المحصلة النقطية للمباراة أقول إن المباراة تمثل فحصاً فنياً للفريقين على عدد من الأصعدة على اعتبار أن فترة الانتقالات الشتوية تقريباً أقفلت ولم يعد هناك مجال لأي تعديلات ما يعني أن كل فريق سيكمل على الأقل هذا الموسم بلاعبيه الحاليين محليين وغير سعوديين.. ـ الهلال يريد أن يطمئن على أن اختياراته للمحترفين الأجانب كانت صائبة وأن هؤلاء المحترفين قادرون على أن يصنعوا إضافة للفريق محلياً والأهم في البطولة الآسيوية.. ـ النصر انتدب أجانب ومحليين ويأمل أن تكون انتداباته موفقة من أجل تكملة الموسم والمنافسة على البطولات المحلية وزيادة أسهمه في تحقيق لقب كأس الاتحاد العربي.. ـ الهلال لم يعد مقنعاً مع كمبواريه الذي يغير كثيراً من مباراة لأخرى ما أفقد الهلال هويته الفنية وتحديداً تنظيمه الدفاعي إذ بات دفاع الهلال هشاً للغاية ليس فقط ضعفاً في عناصره إنما لعدم استقرار عناصر خط الوسط أيضاً وهذا بدوره تسبب في تشكيل ضغط على خط الدفاع.. ـ الهلال قوي جداً في خطي الوسط والهجوم وضعيف للغاية في الدفاع والحراسة وهذا التباين الواضح بين خطوط الفريق أفقد الهلال توازنه وشخصيته الفنية.. ـ النصر (على عكس الهلال) يتطور من مباراة لأخرى مع مدربه كارينيو وإن كان الفريق ما زال يحتاج لعمل فني أكبر وثقة في النفس لدى لاعبيه، إذ من يتابع أداء النصر يشعر بأن الثقة في النفس وثقة الجماهير في الفريق مازالت دون الطموح وإن كانت تحسنت عن السابق بكثير ووضح ذلك من عدد مرات الفوز التي يحققها النصر وكذلك من مقدرة الفريق على تعديل النتائج وقلبها بعد التأخر (أمام الأهلي في كأس ولي العهد وأمام التعاون في دوري زين) وهذا دليل تطور فني ونفسي، فالنصر كان ينهار بمجرد استقبال شباكه لهدف.. ـ على صعيد المحترفين غير السعوديين النصر هذا الموسم يضم أفضل محترفين تعاقد معهم خلال أخر 4 مواسم وهذا رفع كثيراً من الأداء الفني للفريق والروح المعنوية للاعبي الفريق المحليين وللجماهير.. ـ قد يسعى مدرب النصر في لقاء الليلة لإغلاق منطقة عمقه (محور الارتكاز) بالثلاثي حسني وشايع وغالب لإيقاف قوة الهلال (ويسلي ويو بيونج وياسر) وكذلك لمساندة وإغلاق العمق الدفاعي للفريق تفادياً لعدم تجانس المحترف الجديد محمد حسين مع عمر هوساوي.. ـ الهلال قد يدعم أطرافه بلاعبين (الفرج والدوسري) أمام الظهيرين لمعالجة ضعف الظهيرين ولإيقاف هجمات النصر التي دوماً تبدأ من ظهيريه الغامدي وعبدالغني.. ـ أعود وأقول إنها مباراة فحص تام لأوضاع الفريقين بعد انتدابات الشتاء ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل قوية من جماهير الطرف الخاسر في حال فوز أحدهما وقد يسود الهدوء فيما لو آلت المباراة للتعادل.. ـ أخيراً أوجه كلامي للجنة المسابقات.. من سيتابع لقاءات (الاتفاق ـ نجران) و(الشعلة ـ الفيصلي) و(الاتحاد ـ هجر) حضوراً أو تلفزيونياً في ظل وجود لقاء الهلال والنصر. ـ حتى على صعيد الاستثمار الرياضي يعد هذا أمراً سلبياً.. ألم يكن من الأفضل تقديم هذه المباريات لتبدأ في السادسة مساءً؟.



نقلاً عن صحيفة "الرياضية"السعودية

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