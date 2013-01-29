منع روني من تنفيذ ركلات الجزاء آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - آيات عبدالله

منع المدير الفني لمانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنكليزي السير أليكس فيرغسون مهاجم الفريق الكروي واين روني من تنفيذ أي ركلات جزاء قد تحتسب لفريقه خلال المباريات المقبلة.



وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن فيرغسون ضاق ذرعا بسبب كثرة إضاعة روني لركلات الجزاء التي تحتسب لمانشستر يونايتد في المباريات، حيث لن يكون بوسع روني تسديد أي ركلة جزاء بناء على أمر المدرب.



وسرى قرار فيرغسون منذ مطلع الأسبوع الحالي، حين تقدم رايان جيجز لتنفيذ ركلة جزاء احتسبت لفريقه في مباراة فولهام، والذي نجح في ترجمتها بامتياز في الشباك.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن قرار فيرغسون قد يكون تأديبيا لروني، على أن يعاود فيرغسون منحه الفرصة مجددا لتنفيذ الركلات.



وأهدر روني 10 ركلات جزاء منذ انضمامه لمانشستر يونايتد، خمس منها في العام الأخير فقط.



ولا يجد روني ارتياحا كبيرا في صفوف مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، حيث عكف فيرغسون في بعض المباريات على إشراكه احتياطيا، خصوصا في ظل التألق اللافت لفان بيرسي بجانب كل من تشيشاريتو وويلباك وضم اليونايتد لزاها في الصيف المقبل.