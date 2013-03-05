ألبا: لم أقم بحركة "وقحة" تغضب جماهير ريال مدريد

قال جناح برشلونة، الدولي الإسباني خوردي ألبا أنه لم يقم بحركة وقحة تستوجب غضب حماهير ريال مدريد منه، وأوضح في حديث تلفزيوني لقناة إسبانية، بعد المباراة مباشرة، أنه رفع إصبع السبابة وليس الوسطى كما توهم البعض.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نشرت بعد دقائق من هدف التعادل لبرشلونة مع ريال مدريد، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني،أن اللاعب قام بحركة عير أخلاقية، واستفز الجماهير بإشارة "وقحة" من إصبعه، في خروج صريح عن قواعد الروح الرياضية، لكنها عادت وأوضحت ان اللاعب أشار بإصبع السبابة وليس الوسطى ونقلت عن ألبا حديثه التلفزيوني الذي دافع فيه عن نفسه.

والتقطت عدسات التلفزيون ألبا وهو يوجه "إصبعه" لجماهير الريال خلال احتفاله بصحبة لاعبي برشلونة بهدف التعادل الذي سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 18 من المباراة.

وردّت جماهير ريال مدريد عقب اللقطة المثيرة للجدل بتوجيه إشارات بذيئة ظناً منها أن اللاعب كان يسيء لها، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تناقل الصورة بشكل واسع حتى قبل نهاية اللقاء، ووصف بعضهم الحركة التي صدرت عن ألبا بـ"الوقحة".. قبل أن ينتبهوا إلى أنها حركة عادية.