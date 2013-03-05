اتحاد القدم السعودي :ما فعله لاعب النصر "غير أخلاقي"

وصف الاتحاد السعودي لكرة القدم الحركة التي بدرت من لاعب الفريق الكروي الأول سعود حمود تجاه لاعب العربي الكويتي نواف شويع بـ"غير الأخلاقيه".

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان على لسان رئيسه أحمد عيد: "مجلس الإدارة يشجب الحركة غير الأخلاقية التي بدرت من لاعب نادي النصر، ونؤكد أن تلك الحركة لا تمت لأخلاقيات اللاعبين السعوديين المعروفة، واللاعبون السعوديون سيظلون مثلا يحتذى به سلوكيا وأخلاقيا كما عهدهم الجميع".

وشكر الاتحاد السعودي إدارة النصر على مبادرتها الإيجابية الخاصة بمعاقبة اللاعب سعود حمود, مبينا في الوقت ذاته بأن اتحاد القدم السعودي يقف مع كل القرارات التي سيصدرها الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن أحداث تلك المباراة.

إلى ذلك، قدَم اللاعب سعود حمود اعتذاره الرسمي للاعب العربي الكويتي نواف شويَع أثناء زيارة الأخير لمقر بعثة نادي النصر يوم أمس، وأكد اللاعب قبوله لاعتذار سعود حمود مؤكداً عمق العلاقات التي تربط شباب البلدين.

أكد مصدر موثوق في الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس إن اجتماعات متتالية يعقدها المنظمون لبطولة كاس الأندية العربية لكرة القدم اليوم في العاصمة الجزائرية بشأن مناقشة تقارير حكام مباراة العربي الكويتي والنصر السعودي التي جرت في الكويت ضمن منافسات إياب دور الثمانية من البطولة وذلك عقب الاحداث المؤسفة التي شهدتها نهاية المباراة فضلا عن سلوك غير رياضي قام به لاعب النصر سعود حمود.

وبحسب المصدر فإن لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لكرة القدم التي ناقشت اليوم تقارير حكام المباراة واظهرت فيه أن اسم سعود حمود لاعب النصر تكرر كثيرا في التقرير وأن الحكم طالب بمعاقبته بنصوص لائحة الانضباط لانه كان سببا فيما حدث علما أن المباراة شهدت عقب نهايتها اشتباكات واعتداءات بين الجماهير فضلا عن قذف عبوات على الاوروجوياني كارينيو مدرب النصر وهو ما يعتقد أنه يدين جماهير العربي الكويتي على تصرفها غير الرياضي.

وبحسب اتصال هاتفي مع مسؤول في الاتحاد العربي لكرة القدم فضل عدم ذكره اسمه شدد على أن القرارات ربما تصدر الليلة وربما تؤجل إلى غد الجمعة بحيث ستناقشها أيضا لجنة الانضباط باستفاضة وتأن شديد حتى تعاقب كافة المعنيين في الاحداث خاصة وأنها ربما تعتمد أيضا على اللقطات التلفزيونية للمباراة والتي ظهر فيها لاعبون لم تذكر اسماؤهم في تقارير حكام المباراة.