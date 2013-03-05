الحكم ساعد ريال مدريد مرة أخرى على الفوز

شنّت صحف إسبانية هجوماً لاذعاً على الحكم لاسا بيريز، الذي أدار مباراة "الكلاسيكو" عصر أمس بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، وحمّلته جانباً كبيراً من المسؤولية في الهزيمة التي مني بها "البرشا" بهدفين مقابل هدف واحد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بيريز عمّق أزمة برشلونة بعدم احتسابه ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق في الوقت بدل الضائع، عندما تعرض اللاعب البرازيلي أدريانو للعرقلة داخل المنطقة المحرمة من قائد الريال سيرخيو راموس.

وقالت الصحيفة إن بيريز تجاهل احتساب ركلة جزاء لا تقبل الشك، كما ارتكب أخطاء عدة كانت في صالح ريال مدريد مثل عدم طرد المدافع ألفارو أربيلوا بعد ارتكابه خطأ بحق المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

أما صحيفة "سبورت" فكانت أشد قسوة في انتقاداتها للحكم، وقالت إنه ساعد مرة أخرى ريال مدريد في كسب ثلاث نقاط غير مستحقة، وأكدت أن خطأ راموس بحق أدريانو كان يستوجب احتساب ركلة جزاء لا يمكن الشك فيها.

وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن بيريز أثار استفزاز لاعبي برشلونة وأفقدهم أعصابهم بعد تغاضيه عن احتساب ركلة الجزاء، الأمر الذي تسبب في طرد الحارس فيكتور فالديز و حصول أندرييس انييستا على بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج على القرار.

وفي أول تعقيب رسمي من النادي الكاتالوني على قرارات الحكم بيريز، قال المدير الرياضي للنادي أندوني زوبيزاريتا: "الصورة كانت واضحة جداً ولا تقبل الشك"، في إشارة منه لعدم احتساب ركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

وأكد زوبيزاريتا أن النتيجة الفعلية للمباراة كان ينبغي أن تكون التعادل، إلا أن الحكم أصر على حرمان فريقه من السعي لتحقيق تلك النتيجة بتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء ضد راموس، ودعا في الوقت نفسه جماهير برشلونة للاستمرار في مؤازرة فريقها خلال المباريات المقبلة.

وعلى النقيض، رأت صحيفة "ماركا" أن الحكم لاسا بيريز كان صائباً في قراره بشأن ركلة الجزاء، وقال محللها التحكيمي أندوخار أولفير إن ما حدث لم يكن يستوجب احتساب خطأ ضد راموس لصالح أدريانو.

ومن جانبه، أكد سيرخيو راموس إنه لا يعلم إذا ما كان ارتكب خطأ بحق أدريانو أم لا خلال الكرة المشتركة بينهما في الوقت بدل الضائع، وقال: "لا استطيع الحكم بأحقية برشلونة في الحصول على ركلة جزاء إلا حين أعود لمشاهدة اللقطة فيما بعد".

